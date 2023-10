Het ongeloof stond in zijn ogen te lezen. Genk-talent Christopher Bonsu Baah kreeg tegen Westerlo net voor rust streng rood van scheidsrechter Wesli De Cremer. De Ghanees zwierde in een duel zijn hand even tegen het gezicht van zijn tegenstander. Tot woede van gans Genk moest een ontroostbare Bonsu Baah gaan douchen.