BEKIJK: Horrortackle van Nacho veroorzaakt opstootje in zege van Real

Real Madrid had zijn schaapjes op het droge in Girona toen de extra tijd begon. In die extra tijd probeerde Girona-invaller Portu uit te breken om nog een eerredder te scoren, maar Nacho had iets anders in gedachten.

De verdediger van Real Madrid haalde zijn tegenstander onderuit met een vliegende tackle mét gestrekt been en met zijn studs op het been van Portu. De ref haalde eerst nog geel boven, maar na een tussenkomst van de VAR werd het toch rood.

Portu moest afgevoerd worden en na de rode kaart ontstond er een opstootje tussen spelers van Girona en Real Madrid. Dat werd snel in de kiem gesmoord. Afwachten hoeveel speeldagen schorsing Nacho zal krijgen.