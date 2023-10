LIVESTREAM EK/BK gravel: toppers vooraan, Thibau Nys valt en geeft op, Tiffany Cromwell beste vrouw

clock 14:57 14 uur 57. Thibau Nys: "Niet zo erg, maar kon niet meer voort". Thibau Nys: "Niet zo erg, maar kon niet meer voort"

clock 14:56 14 uur 56. Stuyven weer vooraan. We hadden het niet gedacht, maar Stuyven is na een korte, maar krachtige inspanning weer tot bij de eerste achtervolgers gekomen. Hij brengt ook De Marchi mee. Zo krijgen we 12 renners achter eenzame vluchter Alex Colman. . Stuyven weer vooraan We hadden het niet gedacht, maar Stuyven is na een korte, maar krachtige inspanning weer tot bij de eerste achtervolgers gekomen. Hij brengt ook De Marchi mee.



clock 14:54 14 uur 54. Stuyven passeert met lekke band aan finish. Stuyven passeert met lekke band aan finish

clock 14:49 14 uur 49. Michael Vanthourenhout stapt uit de koers. Voor Michael Vanthourenhout, die in de eerste lokale ronden goed meedraaide voorin, is het genoeg geweest. De crosser houdt het na de grote ronde voor bekeken. Hij had een kleine minuut achterstand op de kop als 14e in de koers. Jan Bakelants koerst als 15e rond, op 2'20" minuten van Colman. Laurens Sweeck is 23e op 5,5 minuut. Thijs Zonneveld passeert als 28e. . Michael Vanthourenhout stapt uit de koers Voor Michael Vanthourenhout, die in de eerste lokale ronden goed meedraaide voorin, is het genoeg geweest. De crosser houdt het na de grote ronde voor bekeken. Hij had een kleine minuut achterstand op de kop als 14e in de koers.



clock 14:46 14 uur 46. Colman solo, Stuyven lek. Bij de passage aan de finish na de grote ronde heeft Alex Colman een 20-tal seconden voorsprong op zijn 11 gezellen van daarnet. Jammer genoeg zit Stuyven net bij de finishpassage met een lekke band. De lokale renner heeft geluk dat er daar een materiaalpost is, die hem mag helpen bij de bandenwissel. Dat mag onderweg niet, daar moeten de renners het zelf doen. Stuyven verliest een minuut, dat wordt heel moeilijk om nog vooraan aan te sluiten. . Colman solo, Stuyven lek Bij de passage aan de finish na de grote ronde heeft Alex Colman een 20-tal seconden voorsprong op zijn 11 gezellen van daarnet.



clock 14:42 14 uur 42. Thibau Nys legt uit: "Het was serieuze klap". Thibau Nys was met ambitie aan de start gekomen, maar hij verdween in de 2e ronde uit de koers na een val. "Het was een serieuze klap en van die aard dat het beter was om te stoppen." . Thibau Nys legt uit: "Het was serieuze klap" Thibau Nys was met ambitie aan de start gekomen, maar hij verdween in de 2e ronde uit de koers na een val. "Het was een serieuze klap en van die aard dat het beter was om te stoppen."

clock 14:41 14 uur 41. De kopgroep rijdt 38 km/u. Kun je je dat voorstellen? Cocommentator José De Cauwer. De kopgroep rijdt 38 km/u. Kun je je dat voorstellen? Cocommentator José De Cauwer

clock 14:36 14 uur 36. 12 leiders. Op 60 km van de streep hebben we vooraan 12 leiders: Tim Merlier, Jasper Stuyven en Florian Vermeersch hebben het gezelschap gekregen van Gianni Vermeersch, Greg Van Avermaet, Paul Voss, Alex Colman, Petr Vakoc, Bert Van Lerberghe, Frederik Rassmann, Lander Loockx en Kevin Panhuyzen. . 12 leiders Op 60 km van de streep hebben we vooraan 12 leiders: Tim Merlier, Jasper Stuyven en Florian Vermeersch hebben het gezelschap gekregen van Gianni Vermeersch, Greg Van Avermaet, Paul Voss, Alex Colman, Petr Vakoc, Bert Van Lerberghe, Frederik Rassmann, Lander Loockx en Kevin Panhuyzen.

clock 14:27 14 uur 27. Livestream loopt. En u kunt ook op VRT 1 naar het EK/BK gravelbiken kijken met het commentaar van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. . Livestream loopt En u kunt ook op VRT 1 naar het EK/BK gravelbiken kijken met het commentaar van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.

clock 14:18 14 uur 18. Schifting bij de mannen: koptrio Stuyven-Merlier-F.Vermeersch. Vooraf had Bert De Backer het voorspeld: de grote ronde met pittig klimwerk kan voor de schifting zorgen. En de kopgroep van dik 25 man is inderdaad uiteengeslagen. Er rijdt nu 3 man op kop: Stuyven, Merlier en Florian Vermeersch. Hun voorsprong is niet groot: ze hebben 15-seconden voorsprong op 13 man met o.a. Van Lerberghe, Gianni Vermeersch, Greg Van Avermaet, Bakelants en Michael Vanthourenhout. Eli Iserbyt en Laurens Sweeck zijn we kwijt vooraan, zij volgen op 50 seconden. . Schifting bij de mannen: koptrio Stuyven-Merlier-F.Vermeersch Vooraf had Bert De Backer het voorspeld: de grote ronde met pittig klimwerk kan voor de schifting zorgen.



clock 14:15 14 uur 15. Bavo passeert aan finish (bis). Onze Sporza-reporter Bavo ging ook de uitdaging aan om mee te fietsen. Hij reed lek in de 1e ronde, waardoor hij 1u12"05" nodig had voor de 1e 28 km. Over de 2e korte lokale ronde deed onze man 1u00'54". Daarmee draait hij op de 336e plaats rond in zijn leeftijdsgroep (19-34). . Bavo passeert aan finish (bis) Onze Sporza-reporter Bavo ging ook de uitdaging aan om mee te fietsen. Hij reed lek in de 1e ronde, waardoor hij 1u12"05" nodig had voor de 1e 28 km.



clock 13:50 13 uur 50. Bert De Backer 21e na 2e ronde. In de leeftijdsgroep 35-44 heeft Bert De Backer enkele plaatsjes gewonnen: hij ging van 23 naar 21 en kwam door in 1u36'. . Bert De Backer 21e na 2e ronde In de leeftijdsgroep 35-44 heeft Bert De Backer enkele plaatsjes gewonnen: hij ging van 23 naar 21 en kwam door in 1u36'.

clock 13:46 13 uur 46. 4 vrouwen op kop. Na 56 kilometer hebben we dezelfde top 4 als daarstraks. Stefanie Cromwell reed opnieuw als eerste over de finishlijn, gevolgd door Van Empel, Cecchini en Wiebes. Sanne Cant moest terrein prijsgeven: ze viel van 5 terug naar 8 en op 2,5 minuut al van Cromwell en co. De Italiaanse Barabara Guarischi rijdt nu als 5e rond op een dikke minuut van de top 4. We zien ook meer eenlingen. Paulina Rooijakkers is 6e, Tessa Neefjes 7e, Barbara Borowiecka 9e en Giada Borghesi 10e. . 4 vrouwen op kop Na 56 kilometer hebben we dezelfde top 4 als daarstraks. Stefanie Cromwell reed opnieuw als eerste over de finishlijn, gevolgd door Van Empel, Cecchini en Wiebes.



clock 13:45 13 uur 45. Cromwell blijft op kop bij vrouwen na 2e ronde. Cromwell blijft op kop bij vrouwen na 2e ronde

clock 13:44 13 uur 44. De tweede passage aan de finish: Michael Vanthourenhout op kop. De tweede passage aan de finish: Michael Vanthourenhout op kop

clock 13:30 13 uur 30. Vanthourenhout op kop na 2e ronde. De mannen elite hebben 2 lokale ronden van 28 kilometer afgewerkt. Michael Vanthourenhout passeerde solo over de streep, met 4 seconden voorsprong op een elitegroep van 26 man met de grote namen. We zien Iserbyt, Stuyven, Merlier, Florian en Gianni Vermeersch, Van Avermaet, Van Lerberghe, Sweeck en Bakelants. Petr Vakoc en Alessandro De Marchi en Paul Voss zijn buitenlanders met naam. Nog een opmerkelijke naam vooraan is die van Frans Claes, de ervaren marathonmountainbiker. Geen Thibau Nys wel meer, want die kwam in de 2e ronde ten val. De mannen beginnen nu aan 1 grote ronde van 47 km met 2 pittige beklimmingen in. Ze rijden langs Vossem en Tervuren tot aan Jezus-Eik en terug langs Loonbeek en Sint-Agatha-Rode naar het Zoet Water. . Vanthourenhout op kop na 2e ronde De mannen elite hebben 2 lokale ronden van 28 kilometer afgewerkt. Michael Vanthourenhout passeerde solo over de streep, met 4 seconden voorsprong op een elitegroep van 26 man met de grote namen.



clock 13:26 13 uur 26. Thibau Nys valt in 2e ronde. Net als bij de graveltips donderdag voor Sporza blijft Thibau Nys ook vandaag niet recht. De crosser/wegrenner van Lidl-Trek komt onzacht in aanraking met de ondergrond. . Thibau Nys valt in 2e ronde Net als bij de graveltips donderdag voor Sporza blijft Thibau Nys ook vandaag niet recht. De crosser/wegrenner van Lidl-Trek komt onzacht in aanraking met de ondergrond.