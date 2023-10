LIVE: Grote namen zitten vooraan op EK/BK gravel, vriendin van Bottas op 1 bij vrouwen

12 uur 53. Cromwell leidt bij vrouwen, Cant op 5. Zorgt de aanwezigheid van vriend Valterri Bottas voor extra motivatie? Tiffany Cromwell passeert als eerste na de eerste lokale ronde bij de vrouwen. In het spoor van de Australische: Fem van Empel op 2, Elena Cecchini op 3, Lorena Wiebes op 4 en Sanne Cant op 5. .

Na 25 km koers draaien de grote namen weer richting Zoet Water, voor een eerste passage van de finishlijn. We herkennen Van Avermaet, Florian en Gianni Vermeersch, Thibau Nys, Stuyven, Van Lerberghe, Iserbyt en Vanthourenhout. Tim Merlier zit in groepje op 7 seconden. Wielerjournalist en gravelrijder Thijs Zonneveld, 2e op het NK, volgt op een halve minuut. Philippe Gilbert op 40 seconden. 44'30", zo lang deden de eersten over de eerste lokale ronde van 28 kilometer. Nu volgt nog een korte lokale ronde, daarna een grote lokale ronde van 47 km en nog 2 korte lokale rondes.

12 uur 40. Alle grote namen vooraan.

12 uur 28. Opvallend: F1-rijder Bottas doet mee: "Nerveuzer dan bij F1-start". Een van de meest opvallende figuren aan de start was de Finse F1-rijder Valterri Bottas, die tussen 2 Grote Prijzen door even naar Oud-Heverlee afzakte. Dankzij zijn zijn Australische vriendin Tiffany Cromwell, profrenster bij Canyon-SRAM. "Ik ben erg gepassioneerd door de koers en gravelbiken in het bijzonder. Het is een verslaving geworden." "Ik ben nu nerveuzer dan bij een F1-race. Want dit is minder routineus." Het doel van Bottas: in zijn leeftijdsgroep een ticket voor het WK verdienen. En hij zal ook proberen zijn vriendin te volgen:"Die start 3 minuten voor mij. Misschien kunnen we samen rijden." .