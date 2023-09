EK/BK gravel: wereldkampioene Ferrand-Prévot past met coronabesmetting

clock 13:59

13 uur 59. Wereldkampioene Ferrand-Prévot past met corona. Zoek zondag niet naar Pauline Ferrand-Prévot aan de start. De 31-jarige Française, vorig jaar in oktober de eerste wereldkampioene in de discipline, heeft corona. "'Sinds de Wereldbekermanche in Les Gets gaat het niet in de juiste richting", postte Ferrand-Prévot op Instagram. "Vorige week tijdens het testevent voor de Olympische Spelen voelde ik me weer moe en had ik geen energie." "Twee dagen geleden begon ik me ziek te voelen en nu blijkt dat het coronavirus me weer te pakken heeft. Ik wilde deelnemen aan het EK gravel dit weekend, maar dat zal niet lukken." Volgende week zaterdag is er in het Italiaanse Veneto het WK gravelbiken. Ferrand-Prévot won vorig jaar, ook in Veneto, de eerste editie van het WK. Afgelopen zomer pakte de Franse alleskunner in Schotland een vijfde wereldtitel in het mountainbike (cross-country). Ze veroverde in het verleden ook regenboogtruien in de cross en op de weg. .