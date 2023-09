E-sporter Club Brugge ligt niet wakker van nieuwe naam bekend voetbalspel: "Ik zie weinig verschil"

"Het is eigenlijk gewoon hetzelfde spel"

Rudi Ekmen heeft als een semiprofessionele gamer de nieuwe versie van het spel al sinds 22 september in handen. "Dankzij Club Brugge heb ik het nieuwe spel al een paar dagen eerder gekregen", glimlacht de e-sporter van blauw-zwart.

De naam van het spel mag dan wel anders zijn, qua gameplay lijkt er niet veel veranderd", weet Ekmen. "Het zijn natuurlijk nog dezelfde makers als de vorige jaren. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde spel."

"Elk jaar is het wel uitkijken naar de veranderingen, wat kleine details die anders zijn dan de vorige versie. Dit jaar zijn er wat skill moves bijgekomen, maar ik zie weinig verschil met vorig jaar."

"Het is op dit moment nog een beetje zoeken. Ik ben benieuwd of er nog dingen veranderd zijn. De eerste 2 maanden na een nieuw spel mogen we nog slecht zijn, vanaf dan begint de spanning te stijgen", lacht Ekmen.

"Dat de wereldvoetbalbond FIFA plannen heeft om in de toekomst een concurrent uit te brengen voor EA Sports FC? Ik voel me goed bij dit spel. Ik blijf dit spelen. Maar er zullen wel mensen zijn die het willen testen."

Wat als de FIFA ooit de geldbuidel opentrekt om gamers te overtuigen over te stappen? "Als zij het prijzengeld verdubbelen, zullen er wel pro's zijn die overschakelen", meent Ekmen. "Geld is altijd een grote factor."