Belgische turnvrouwen doen zich net als de mannen tekort in de WK-kwalificaties

Parijs wordt moeilijk. Met een totaal van 151.662 staat België na 4 van de 10 subdivisies op de 8e plaats. Achter Roemenië (157.795), Zuid-Korea (157.297) en Spanje (152.895). Mathematisch kan de top 12 nog, maar met de landen die er vandaag nog allemaal aankomen, lijkt een teamticket voor de Spelen - net als bij de mannen - ver weg. Voor coach Marjorie Heuls zijn de Verenigde Staten, Italië, Groot-Brittannië, China, Brazilië, Frankrijk, Canada, Nederland en Japan buiten categorie. België moest het uitvechten met Mexico, Australië, Duitsland, Hongarije, Zweden, Roemenië, Spanje en Zuid-Korea voor de overige 3 tickets. Maar die laatste 3 staan dus al voor ons.



Pinxten en Dandois op 23 en 24. Geen enkele Belgische turnster haalde een voorlopige top 8 op een toestel, dus toestelfinales komen er niet. Eventueel zien we debutante Erika Pinxten (16) en Margaux Dandois (18) in de allroundfinale. Zij staan voorlopig 23e en 24e, en daar vallen nog gymnastes tussenuit, omdat er maar 2 per land mogen meedoen. De top 24 mag naar de finale.



België kan verschil niet maken op de brug en eindigt 8e. Het zal voor de Belgen op de brug moeten gebeuren, want voorlopig is een 8e plaats niet echt die waarop gerekend werd. Zuid-Korea en Zuid-Afrika staan voor ons, die moeten we normaal voorbij. En er komen nog heel wat landen in de andere subdivisies. De brug is hét toestel van Nina Derwael, maar de olympische kampioene ontbreekt zoals algemeen geweten met een schouderblessure. De andere Belgen kunnen ook goed uit de voeten op de brug. Dandois zet de toon en zorgt voor een boost bij het team met haar oefening, die 12.866 oplevert. Erika Pinxten moet als tweede herbeginnen en wordt met 11.833 afgestraft. De ervaren Brassart gaat net als de EK-debutante in de fout en komt op haar zitvlak terecht bij de afsprong. 12.266 is haar deel. Fien Enghels kan als specialiste met 13.033 de Belgische score nog wat opdrijven, maar finaal scoort België aan de brug minder dan aan de sprong.



Goeie sprongen helpen België vooruit. Over naar de sprong. Daar had Lisa Vaelen mee het verschil kunnen maken, maar de Europese bronzen medaille van dit voorjaar is out met klierkoorts. De Belgische ploeg doet het uitstekend met de eerste 13-punters van de dag. Elke lid springt maar 1 keer (wie naar de sprongfinale wil, doet er 2, red). Jutta Verkest geeft het goede voorbeeld met 13.033, Erika Pinxten schurkt daar tegenaan (12.966). Brassart, die door een voetblessure alleen op de sprong en brug uitkomt, heeft met 13.133 de beste Belgische score. De 11.800 van Margaux Dandois telt niet mee. De sprong levert zo een mooi totaal van 39.132, waardoor België zij ambitie voor Parijs kracht bij zet.



België herpakt zich aan de grond. De Belgen konden het matige begin op de balk achter zich laten op hun tweede onderdeel. Op de grond kunnen ze hun expressieve en energieke stijl kwijt en - gesteund door het enthousiaste publiek - uitpakken. Dandois, Enghels en Verkest laten hun valpartijen achter zich en scoren respectievelijk 12.733, 12.600 en 12.500. Die scores tellen mee voor het totaal. Erika Pinxten krijgt een kleine bestraffing en verdient 12.333.



Fouten op de balk. De balk is traditioneel een lastig toestel voor heel wat turnsters. De 16-jarige Erika Pintxen toonde haar talent met een knappe oefening en de 16e score. Ze opende voor de Belgen met 12.700. Fien Enghels na haar kon die prestatie niet doortrekken. Ze tuimelde 2 keer van de balk en moest vrede nemen met 10.533. Margaux Dandois en coach Heuls waren tevreden ondanks een val met 12.066. Ook Jutta Verkest bleef niet op de balk en kon de Belgische score met 11.766 niet opdrijven. Geen goed begin voor de Belgen.



