Belgische turners voorlopig 11e in teamcompetitie op WK, olympische kwalificatie lijkt onhaalbaar

clock 14:01 14 uur 01. Sterk einde aan de sprong. Met 42.300 punten behaalt België aan de sprong zijn op 1 na hoogste score van deze teamcompetitie. Het brengt de Belgen op een totaal van 245.094, net te weinig om de Brazilianen nog te pakken, maar wel voldoende om voor Kazachstan en Israël te eindigen. Na 2 van 6 subivisies staat België voorlopig 6. Er komen nog 16 landen in actie, waarvan er dus maar 6 beter mogen scoren dan de Belgen. Als België de top 12 haalt, mag het een team naar Parijs sturen. Zondagmiddag is de 6e en laatste subdivisie, dan zullen we pas weten of de score volstaat voor olympische deelname.



Na 2 van 6 subivisies staat België voorlopig 6. Er komen nog 16 landen in actie, waarvan er dus maar 6 beter mogen scoren dan de Belgen. Als België de top 12 haalt, mag het een team naar Parijs sturen.



Zondagmiddag is de 6e en laatste subdivisie, dan zullen we pas weten of de score volstaat voor olympische deelname.

clock 13:39 13 uur 39. Belgen scoren punten aan ringen, maar is het genoeg? In de vijfde rotatie verdienen de Belgische mannen weer wat momentum. De 21-jarige tweeling Glen en Nicola Cuyle pakken knap uit. Glen voert een moeilijke oefening goed uit en krijgt 14.133 punten, Nicola volgt dicht met 13.833. Luka Van den Keybus steekt na beide oefeningen de vuist in de lucht. Hij is tevreden met de Belgische prestatie. Zelf telt zijn score (12.800) niet mee, die van Maxime Gentges (13.266) wel. De Belgen hebben van hun achterstand op Israël heel wat goedgemaakt. Het verschil is nog 1 tiende. Van den Keybus en co. sluiten af met de sprong, Israël heeft de vloer.



Luka Van den Keybus steekt na beide oefeningen de vuist in de lucht. Hij is tevreden met de Belgische prestatie. Zelf telt zijn score (12.800) niet mee, die van Maxime Gentges (13.266) wel.



De Belgen hebben van hun achterstand op Israël heel wat goedgemaakt. Het verschil is nog 1 tiende. Van den Keybus en co. sluiten af met de sprong, Israël heeft de vloer.





clock 13:29 13 uur 29. België laat wat liggen bij paard met bogen. Het vierde onderdeel, het paard met bogen, is voorlopig het minste voor de Belgische mannen. Nicola Cuyle (13.366 ptn) begon uitstekend, maar Maxime Gentges moest zijn oefening onderbreken. De Europese vicekampioen op het paard moest vrede nemen met 12.700 (zijn PR is 14.566). De uitvoering van Luka Van den Keybus was ook niet helemaal wat het moest zijn, zodat hij met 12.066 punten van de mat stapte. Die score telde niet mee, wel de 12.533 van Noah Kuavita. Die had de makkelijkste oefening, maar voerde ze wel erg goed uit. Het totaal van 38.599 punten op het paard met bogen brengt België op de 8e plaats (162.463). Israël (162.463) doet net geen punt beter. Oekraïne (164.597) en Japan (172.963) zijn normaal de betere in deze groep.



Die score telde niet mee, wel de 12.533 van Noah Kuavita. Die had de makkelijkste oefening, maar voerde ze wel erg goed uit. Het totaal van 38.599 punten op het paard met bogen brengt België op de 8e plaats (162.463). Israël (162.463) doet net geen punt beter. Oekraïne (164.597) en Japan (172.963) zijn normaal de betere in deze groep.

clock 13:08 13 uur 08. België herpakt zich op vloer. De rekstok mag mogelijk als een accident de parcours geklasseerd worden, want aan de vloer gaat het opnieuw prima. Vooral Luka Van den Keybus blijft het prima doen. Na zijn 13.933 - opnieuw het beste Belgische resultaat - schreeuwt hij het dan ook uit. Dankzij de 13.733 van Glen Cuyle en de 13.666 van Noah Kuavita komt België aan 41.332 punten op dit onderdeel. Hiermee houdt het in zijn subdivisie voorlopig Israël af (Japan en Oekraïne zijn uiteraard onhaalbaar).



Dankzij de 13.733 van Glen Cuyle en de 13.666 van Noah Kuavita komt België aan 41.332 punten op dit onderdeel. Hiermee houdt het in zijn subdivisie voorlopig Israël af (Japan en Oekraïne zijn uiteraard onhaalbaar).

clock 13:08 Luka Van den Keybus is door het dolle heen na zijn vloeroefening. 13 uur 08. Luka Van den Keybus is door het dolle heen na zijn vloeroefening.

clock 12:59 12 uur 59. Mindere prestatie aan de rekstok. Aan de rekstok gooien de Belgen hun goeie start al min of meer te grabbel. Kuavita komt op zijn meest geliefde onderdeel niet verder dan 13.033 punten. Luka Van den Keybus is opnieuw de beste Belg, met 13.233. In totaal behalen de Belgen een magere 38.766 op dit onderdeel, voorlopig het slechtste van alle landen die al een score hebben.



In totaal behalen de Belgen een magere 38.766 op dit onderdeel, voorlopig het slechtste van alle landen die al een score hebben.

clock 12:45 12 uur 45. Goeie start aan de brug. De Belgische mannen zijn in subdivisie 2 aan hun teamcompetitie op het WK begonnen. Luka Van den Keybus was met 14.366 niet geheel onverwacht de uitblinker op dit toestel, maar ook Noah Kuavita (14.333) deed het uitstekend. Nicola Cuyle (14.166) zorgde voor het 3e Belgische resultaat. Met 42.865 punten moet België voorlopig enkel Groot-Brittannië voorlaten aan de brug, al is de stand nog heel onvolledig, omdat er nog een pak landen in actie moeten komen. België probeert een plaats in de top 12 te bemachtigen, om zich zo als team te plaatsen voor Parijs.



Met 42.865 punten moet België voorlopig enkel Groot-Brittannië voorlaten aan de brug, al is de stand nog heel onvolledig, omdat er nog een pak landen in actie moeten komen.



België probeert een plaats in de top 12 te bemachtigen, om zich zo als team te plaatsen voor Parijs.