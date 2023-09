Barcelona maakt 304 miljoen euro winst en klimt stilaan uit schuldenput

Het water staat Barcelona al een tijdje aan de lippen, maar door enkele gewaagde gokken van nieuwe voorzitter Joan Laporta is het tij toch aan het keren.



Barcelona speculeerde op een succesvolle toekomst door onder meer enkele toekomstige inkomsten nu al te verkopen aan andere partijen. Hierdoor kon het geld vrijmaken om in de ploeg te investeren, door bijvoorbeeld Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé aan te trekken.



Een gevaarlijke gok, want als de successen zouden uitblijven, zou Barcelona nog dieper in het moeras wegzakken. Maar onder leiding van Xavi werd Barça vorig seizoen kampioen en zo is de ommekeer ingezet.



Het leverde Barcelona nieuwe sponsorcontracten op en ook de opbrengsten van de fanshops en uit de ticketverkoop gingen fors de hoogte in. Resultaat: voor het 2e seizoen op een rij winst, deze keer 304 miljoen euro.



Omdat dit bedrag hoger ligt dan ingecalculeerd, kan Barcelona iets meer schulden afbetalen. Het staat nu nog 552 miljoen euro in het rood.