Antwerp-fan mept Gentse dug-out stuk, Vanhaezbrouck en co schrikken zich een hoedje: "Alsof er een bom viel"

"Het was wel even schrikken"

Een opvallend beeld tijdens Antwerp-AA Gent: Hein Vanhaezebrouck die het kapotte dak van de Gentse dug-out opnieuw in elkaar probeert te knutselen. De trainer van de Buffalo's kwam er na de match op terug.

"Iemand werkte zijn frustratie uit op de dug-out. Het was precies een bom die naast ons viel. Het was de dakplaat die naar beneden kwam", legde Vanhaezebrouck uit.

"Het was wel even schrikken, maar we hebben al ergere dingen meegemaakt. Het is niet slim en het is ook niet de eerste keer dat hier rond de bank van de bezoekers problemen zijn. Het is wel al erger geweest dan dit."

"De mensen die daar zitten, zouden toch eens goed moeten nadenken. Of misschien moet de club eens nadenken over wie ze daar zetten, achter de dug-out. Dat moeten toch mensen zijn die zich een klein beetje kunnen beheersen."