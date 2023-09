Voer voor complotdenkers: waarom Red Flames-tegenstander Schotland alle baat heeft bij groepswinst van Engeland

De allereerste editie van de Women's Nations League is meteen ook het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Parijs. Maar met Engeland én Schotland in één poule - samen met de Red Flames - zorgt dat voor een merkwaardige situatie en tegenstrijdige belangen, die ook vanavond tegen België een rol zullen spelen.

Terwijl in het voetbal Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales al sinds mensenheugenis als 4 aparte landen voor de dag komen, mag op de Olympische Spelen enkel Groot-Brittannië als land deelnemen. Voor Parijs 2024 geldt de Women's Nations League als kwalificatietoernooi. De twee finalisten mogen samen met gastland Frankrijk naar de Olympische Spelen. Om te vermijden dat Team GB dankzij zijn deelstaten 4 kansen zou hebben om zich te plaatsen, werd één team aangeduid dat zich kan kwalificeren. Dat werd logischerwijs Europees kampioen Engeland, het sterkste en hoogst geplaatste land op de FIFA-ranglijst. Als Engeland de finale van de Nations League haalt, mag Groot-Brittannië dus naar de Olympische Spelen. Naast de speelsters van Engeland, die wellicht het gros van de selectie zullen bepalen, komen dan ook speelsters uit Noord-Ierland, Schotland en Wales in aanmerking. Dat zorgt in groep 1 - de groep van de Red Flames - wel voor tegenstrijdige belangen, want Engeland en Schotland zitten in dezelfde poule. Als de Schotse vrouwen een olympische droom willen najagen, hebben ze er immers alle baat bij dat Engeland de finale haalt. Vorige week won Engeland in Sunderland nog met 2-1 van de Schotten, maar wat als de olympische kwalificatie straks nog op het spel staat wanneer Schotland in december Engeland ontvangt in de laatste groepsmatch? Alleen de groepswinnaars stoten immers door naar de Nations League Finals. Groepswinst is dus een must voor Engeland, dat na de Belgische stunt tegen Nederland met de Red Flames plots een extra concurrent gekregen heeft. En dus zullen de Schotse vrouwen er vanavond op gebrand zijn om België punten te ontfutselen. (lees voort onder de foto)

Welke speelsters komen in aanmerking?

Op papier heeft Engeland, de regerende Europese kampioen en de vicewereldkampioen, de sterkste selectie van de 4 Britse naties. Toch mogen ook enkele niet-Engelse speelsters dromen van Parijs. De Schotse middenveldster Caroline Weir was er ook al bij op de Olympische Spelen in Tokio en lijkt ook voor 2024 een certitude indien Groot-Brittannië zich kan plaatsen. Haar landgenote Kim Little was er de vorige Spelen ook bij, net als Sophie Ingle uit Wales. Ook Chelsea-speelster Erin Cuthbert en Bayern-speelster Samantha Kerr dingen mee naar een stekje op het Britse middenveld. (lees voort onder de foto)

Caroline Weir

Ook nationalistische gevoelens spelen mee

Schotse speelsters die naar Parijs willen, hebben er dus alle belang bij om Engeland aan de groepswinst te helpen. Toch zouden heel wat Schotten maar wat graag hebben dat Engeland - en dus Groot-Brittannië - zich niet kan plaatsen voor de Olympische Spelen. De vrees leeft immers dat het in de toekomst kan leiden tot een vraag/eis van de FIFA om voortaan in alle voetbaltoernooien aan te treden als Groot-Brittannië. Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales spelen als sinds mensenheugenis als onafhankelijk land in het voetbal, een privilege dat is voortgevloeid uit de pioniersrol van Groot-Brittannië in de sport, die zijn oorsprong vindt over het Kanaal.



Bij het neerpennen van het FIFA-reglement kregen Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales de uitzonderlijke toelating om als apart land uit te komen in het internationale voetbal.

Als ze hun nationale voetbalploeg zouden kwijtspelen, twijfel ik er niet aan dat Schotland onafhankelijkheid zal eisen. Britse sporteconoom Stefan Szymanski in 2016

Veel fans uit de "kleinere" voetballanden Noord-Ierland, Schotland en Wales zijn bang dat een mogelijk succes van Groot-Brittannië als voetballand op de Olympische Spelen hun speciale FIFA-status kan ondermijnen.

De Britse sporteconoom Stefan Szymanski ging in 2016 zelfs nog verder. In een interview met Businness Insider opperde hij dat een verplichting van de FIFA om voorgoed als Groot-Brittannië aan te treden wel eens zou kunnen leiden tot het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk.

"Vergeet niet dat er in 2014 al een onafhankelijkheidsreferendum was in Schotland dat erg nipt was. Als ze hun nationale voetbalploeg zouden kwijtspelen, twijfel ik er niet aan dat Schotland onafhankelijkheid zal eisen", klonk het toen.

Wat zit er vanavond in het achterhoofd van de Schotse speelsters tegen onze Red Flames: de Olympische Spelen? Of toch de Schotse onafhankelijkheid?