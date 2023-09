Thierry Neuville is voorlopig 4e in Chili, Ott Tänak aan de leiding

clock 22:11

22 uur 11. Tänak leidt de debatten in Chili. Ott Tänak is voorlopig de grote man op de Chileense wegen. Hij wist tot nu toe 3 van de 6 ritten te winnen. De andere ritzeges gingen naar Elfyn Evans (2 keer) en Teemu Suninen. Thierry Neuville heeft het voorlopig niet onder de markt, maar hij houdt wel WK-leider Kalle Rovanperä af. Die heeft een theoretische kans om in Chili al voor de 2e keer op een rij wereldkampioen te worden, maar daar ziet het momenteel nog niet naar uit. .