Neuville moet na inhaalrace enkel Tänak voor zich dulden in Chili, Toyota wint constructeurstitel

Tänak wint in Chili, ook Toyota mag juichen. Ott Tänak (Ford Puma Rally1) heeft zondag - net als in 2019 - de Rally van Chili gewonnen, de op twee na laatste wedstrijd van het WRC-seizoen. Tänak reed vrijwel de hele rally aan de leiding. Na een uitstekende bandenkeuze op zaterdag, en een dramatische bandenkeuze van alle Toyota-rijders, kon Tänak na drie ritten beginnen te controleren. Vandaag maakte hij het feilloos af. Na de Rally van Zweden is het zijn tweede zege van het seizoen, zijn 19e in zijn carrière. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) eindigde als tweede voor Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1), die derde werd. Wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) eindigde als vierde en kan zich zo nog niet tot wereldkampioen kronen. Het verschil tussen Evans en Rovanperä bedraagt nu 31 punten. Bij de teams pakt Toyota na de opgave van Suninen de wereldtitel bij de teams. Het is hun zevende wereldtitel ooit bij de merken, dat is één titel minder dan Citroën. Lancia won het constructeurskampioenschap tien keer.



Tänak reed vrijwel de hele rally aan de leiding. Na een uitstekende bandenkeuze op zaterdag, en een dramatische bandenkeuze van alle Toyota-rijders, kon Tänak na drie ritten beginnen te controleren. Vandaag maakte hij het feilloos af. Na de Rally van Zweden is het zijn tweede zege van het seizoen, zijn 19e in zijn carrière.



Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) eindigde als tweede voor Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1), die derde werd. Wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) eindigde als vierde en kan zich zo nog niet tot wereldkampioen kronen. Het verschil tussen Evans en Rovanperä bedraagt nu 31 punten.



Bij de teams pakt Toyota na de opgave van Suninen de wereldtitel bij de teams. Het is hun zevende wereldtitel ooit bij de merken, dat is één titel minder dan Citroën. Lancia won het constructeurskampioenschap tien keer.

Tänak op weg naar zege, Neuville naar podium? Thierry Neuville (Hyundai i20) heeft de tweede wedstrijddag van de Rally van Chili, de elfde manche van het WK, zaterdag op de derde plaats afgesloten. De 35-jarige Belg volgt op 1'12"2 van Ott Tänak (Ford Puma), die zijn leidende positie in de laatste drie klassementsproeven van de dag nog verstevigde. De Est heeft nu 58"3 voor op zijn eerste achtervolger, de Fin Teemu Suninen (Hyundai i20). Diens landgenoot Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) heeft als vijfde 2'24"0 goed te maken. De wereldkampioen en WK-leider schuwt de risico's en volgt in het zog van zijn Welshe teamgenoot Elfyn Evans, zijn naaste belager (op 33 punten) in het kampioenschap. Zondag worden er nog vier klassementsritten afgewerkt.

Tänak loopt uit, Neuville rukt op. Ott Tänak heeft zaterdag halfweg de tweede wedstrijddag in de Rally van Chili zijn voorsprong op zijn eerste achtervolger vergroot tot 47"8 seconden. De Fin Teemu Suninen is van de derde naar de tweede plaats opgeschoven met in zijn zog Thierry Neuville. Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) maakte net als zijn collega-Toyota-rijders een verkeerde bandenkeuze en is weggezakt naar de vierde plaats. Tijdens de tweede wedstrijddag moeten de rijders twee lussen van telkens drie ritten afwerken, goed voor 154 competitieve kilometers op ruig terrein. Snel werd duidelijk dat Tänak de beste bandenkeuze had gemaakt. Neuville schoof zaterdagmiddag op naar de derde plaats. "Dit was de eerste rit waar ik me echt goed bij voelde. Het ritme is eerder laag, de banden worden heet en ik moet nog wat schoonvegen. Maar alles bij elkaar genomen heb ik het goed gedaan. Zonder de lekke band van de eerste rit zou het een perfecte lus geweest zijn."

