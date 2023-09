LIVEBLOG Ryder Cup: Viktor Hovland en Jon Rahm krijgen handjes op elkaar met geweldige putts

clock 10:01 10 uur 01.

clock 09:52 09 uur 52. Sterke start van Europa. Na goed 2,5 uur golfen zit het er voorlopig erg rooskleurig uit voor Team Europe. In elk van de 4e foursomes staan de Europeanen op voorsprong. Het vel van de beer mag natuurlijk nog niet verkocht worden voor hij geschoten is, maar op dit moment - ongeveer halfweg de 18 holes - leidt Europa virtueel met 4-0. . Sterke start van Europa Na goed 2,5 uur golfen zit het er voorlopig erg rooskleurig uit voor Team Europe. In elk van de 4e foursomes staan de Europeanen op voorsprong.



Het vel van de beer mag natuurlijk nog niet verkocht worden voor hij geschoten is, maar op dit moment - ongeveer halfweg de 18 holes - leidt Europa virtueel met 4-0.

clock 09:15 09 uur 15.

clock 08:18 08 uur 18.

clock 08:06 08 uur 06. Nummer 1 Scheffler opent met bal in rough . De Ryder Cup is officieel geopend: de Amerikaanse nummer 1 van de wereld, Scottie Scheffler, heeft vanochtend de eerste bal geslagen op Marco Simone. Duizenden fans waren er ondanks het vroege uur opgedaagd en zagen zijn bal in de rough belanden. Masters-kampioen Jon Rahm kreeg de bal wel op de juiste plaats op de fairway. Het golfpubliek is doorgaans kalm en rustig, maar bij de Ryder Cup mag er uitgehaald worden. "You stink, Scottie", schreeuwde een fan op het moment dat die moest gaan slaan. De Amerikanen wonnen in 2021 de vorige editie met 19-9 in Whistling Straits. Ze laatste keer dat ze op Europese bodem wonnen, was in 1993. . Nummer 1 Scheffler opent met bal in rough De Ryder Cup is officieel geopend: de Amerikaanse nummer 1 van de wereld, Scottie Scheffler, heeft vanochtend de eerste bal geslagen op Marco Simone. Duizenden fans waren er ondanks het vroege uur opgedaagd en zagen zijn bal in de rough belanden.



Masters-kampioen Jon Rahm kreeg de bal wel op de juiste plaats op de fairway.



Het golfpubliek is doorgaans kalm en rustig, maar bij de Ryder Cup mag er uitgehaald worden. "You stink, Scottie", schreeuwde een fan op het moment dat die moest gaan slaan.



De Amerikanen wonnen in 2021 de vorige editie met 19-9 in Whistling Straits. Ze laatste keer dat ze op Europese bodem wonnen, was in 1993.

clock 08:02 08 uur 02.

clock 08:01 08 uur 01.

clock 08:00 08 uur .

clock 07:49 07 uur 49. Hoe werkt het? Op de Ryder Cup nemen 12 Europeanen en 12 Amerikanen het tegen elkaar op in verschillende disciplines. De winnaar mag de trofee mee naar huis nemen. Op de eerste 2 dagen worden telkens 4 matchen "fourball" en 4 matchen "foursomes" gespeeld. Op de laatste dag staan nog 12 singleswedstrijden op het programma. Fourball Teams van 2 personen nemen het tegen elkaar op, waarbij elke speler op alle holes zijn eigen bal speelt. Het team met de laagste van de 2 scores na 18 holes verdient een punt. Bij een gelijke stand krijgen beide teams een half punt. Foursomes Teams van 2 personen nemen het tegen elkaar op met één bal per team, waarbij de ploegmaats afwisselend moeten slaan. Het team met de laagste score na 18 holes verdient een punt. Bij een gelijke stand krijgen beide teams een half punt. Singles Een speler van het Europese team neemt het in een rechtstreeks duel op tegen een speler van het Amerikaanse team. De speler met de laagste score na 18 holes verdient een punt. Bij een gelijke stand krijgen beide teams een half punt. De winnaar In totaal zijn er 28 punten te verdienen. Het team dat als eerste 14,5 punten behaalt, is de winnaar. Wanneer het duel op 14-14 eindigt, mag de winnaar van de vorige editie - in dit geval de VS - de trofee behouden. . Hoe werkt het? Op de Ryder Cup nemen 12 Europeanen en 12 Amerikanen het tegen elkaar op in verschillende disciplines. De winnaar mag de trofee mee naar huis nemen.



Op de eerste 2 dagen worden telkens 4 matchen "fourball" en 4 matchen "foursomes" gespeeld. Op de laatste dag staan nog 12 singleswedstrijden op het programma.



Fourball



Teams van 2 personen nemen het tegen elkaar op, waarbij elke speler op alle holes zijn eigen bal speelt. Het team met de laagste van de 2 scores na 18 holes verdient een punt. Bij een gelijke stand krijgen beide teams een half punt.



Foursomes



Teams van 2 personen nemen het tegen elkaar op met één bal per team, waarbij de ploegmaats afwisselend moeten slaan. Het team met de laagste score na 18 holes verdient een punt. Bij een gelijke stand krijgen beide teams een half punt.



Singles



Een speler van het Europese team neemt het in een rechtstreeks duel op tegen een speler van het Amerikaanse team. De speler met de laagste score na 18 holes verdient een punt. Bij een gelijke stand krijgen beide teams een half punt.



De winnaar



In totaal zijn er 28 punten te verdienen. Het team dat als eerste 14,5 punten behaalt, is de winnaar. Wanneer het duel op 14-14 eindigt, mag de winnaar van de vorige editie - in dit geval de VS - de trofee behouden.

clock 07:30 07 uur 30. Dag 1. Het is zover: dag 1 van de Ryder Cup is begonnen. In de voormiddag worden er foursomes gespeeld, waarbij teams van 2 spelers afwisselend één balletje spelen. Voor Europa bijten Jon Rahm en Tyrrell Hatton de spits af. Zij nemen het op tegen Scottie Scheffler en Sam Burns. . Dag 1 Het is zover: dag 1 van de Ryder Cup is begonnen. In de voormiddag worden er foursomes gespeeld, waarbij teams van 2 spelers afwisselend één balletje spelen.



Voor Europa bijten Jon Rahm en Tyrrell Hatton de spits af. Zij nemen het op tegen Scottie Scheffler en Sam Burns.

clock 07:15 07 uur 15.

clock 29-09-2023 29-09-2023.

clock 08:30 08 uur 30. Opvallend BEKIJK: Noorse topper Viktor Hovland slaat meteen hole-in-one op Ryder Cup

clock 08:00 08 uur . Sporza Daily De magie van de Ryder Cup: niet voor het geld, zuiver voor de eer in een helse sfeer

clock 07:00 De Marco Simone Golf & Country Club in Rome. 07 uur . De Marco Simone Golf & Country Club in Rome

clock 28-09-2023 28-09-2023.

clock 12:32 12 uur 32.

clock 12:29 12 uur 29. Op Europese bodem hebben we sinds 1993 niet meer verloren. Ik ga ervan uit dat wij deze keer een pak rammel zullen uitdelen. vicekapitein Nicolas Colsaerts. Op Europese bodem hebben we sinds 1993 niet meer verloren. Ik ga ervan uit dat wij deze keer een pak rammel zullen uitdelen. vicekapitein Nicolas Colsaerts

clock 12:25 12 uur 25. Vicekapitein Colsaerts: "Kippenvel als ik aan Ryder Cup denk". De Belg Nicolas Colsaerts is dit weekend een van de vicekapiteins van het Europees Ryder Cup-team. "Een enorme eer", zegt onze landgenoot. "Het belooft een ongelooflijke ervaring te worden, waar ik erg naar uitkijk." Colsaerts maakte in 2012 zelf deel uit van het Europese team dat de Ryder Cup won. "Als ik nog maar aan de Ryder Cup denk, krijg ik kippenvel", klinkt het. "Ik heb altijd al van deze competitie gehouden en was dan ook erg blij met het telefoontje dat ik in november vorig jaar kreeg van kapitein Luke Donald." "We hebben een mix van ambitieuze jongeren en gevestigde waarden en allemaal zijn ze in vorm. Ik geloof in de overwinning en ik hoop dat ik ook mijn steentje kan bijdragen." Bij de vorige editie kreeg Europe een historisch pak rammel: 19-9. "Maar nu wordt in Rome gespeeld en op Europese bodem hebben we sinds 1993 niet meer verloren. Spelers en caddies hebben de greens al kunnen verkennen, de Amerikanen niet." "Na het debacle van twee jaar terug zijn we op revanche belust. Ik ga ervan uit dat wij deze keer een pak rammel gaan uitdelen." . Vicekapitein Colsaerts: "Kippenvel als ik aan Ryder Cup denk" De Belg Nicolas Colsaerts is dit weekend een van de vicekapiteins van het Europees Ryder Cup-team. "Een enorme eer", zegt onze landgenoot. "Het belooft een ongelooflijke ervaring te worden, waar ik erg naar uitkijk."



Colsaerts maakte in 2012 zelf deel uit van het Europese team dat de Ryder Cup won. "Als ik nog maar aan de Ryder Cup denk, krijg ik kippenvel", klinkt het.



"Ik heb altijd al van deze competitie gehouden en was dan ook erg blij met het telefoontje dat ik in november vorig jaar kreeg van kapitein Luke Donald."



"We hebben een mix van ambitieuze jongeren en gevestigde waarden en allemaal zijn ze in vorm. Ik geloof in de overwinning en ik hoop dat ik ook mijn steentje kan bijdragen."



Bij de vorige editie kreeg Europe een historisch pak rammel: 19-9. "Maar nu wordt in Rome gespeeld en op Europese bodem hebben we sinds 1993 niet meer verloren. Spelers en caddies hebben de greens al kunnen verkennen, de Amerikanen niet."



"Na het debacle van twee jaar terug zijn we op revanche belust. Ik ga ervan uit dat wij deze keer een pak rammel gaan uitdelen."

clock 12:25 12 uur 25.

clock 12:14 12 uur 14. Golf Nicolas Colsaerts is een van de vicekapiteins van Europees Ryder Cup-team voor 2023