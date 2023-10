LIVEBLOG Ryder Cup slotdag: Europa heeft nog half punt nodig, maar VS maakt het spannend

Tyrell Hatton heeft Europa op de rand van de zege gebracht met winst tegen Brian Harman. Het Europese team heeft nog een half puntje nodig, maar er staat veel rood op het voorlopige scorebord. De VS staat in 5 duels op voorsprong. Zo is het toch spannend.

19 uur 41. Europa leidt, maar VS krijgt beetje hoop. Europa heeft zondag nog 4 punten nodig in de enkelpartijen om de Ryder Cup in Europa te houden. De VS zetten iets van een comeback op poten in de fourballs op zaterdag en kregen vooral dankzij de heldendaden van Patrick Cantlay weer wat hoop: 10,5-5,5. Na 3 Europese zeges in de ochtendsessie stonden de Amerikanen echt met de rug tegen de muur. En het antwoord van de VS mocht er zijn: Burns/Morikawa en Homa/Harman zorgden voor "rode" zeges. Maar Rose en MacIntyre zetten wat meer "blauw" op het scorebord en dat leken ook McIlroy en Fitzpatrick te doen. Met nog 3 holes te spelen stonden ze 1 punt voor. Maar toen achtte Cantlay zijn moment gekomen: de petloze Cantlay bezorgde met 3 birdies op rij de VS een cruciaal punt. Europa ligt nog altijd op koers voor de eindzege, maar in de Ryder Cup zijn er al vreemde dingen gebeurd op de slotdag. De grootste comeback is er een van vier punten. De Amerikanen realiseerden die in 1999 in Brookline, de Europeanen in 2012 in Chicago. Op Europese bodem hebben de Amerikanen nog nooit een Ryder Cup kunnen winnen nadat ze met een achterstand aan de singles moesten beginnen. Bovendien werd een achterstand van vijf punten nog nooit overwonnen. .