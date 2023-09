LIVEBLOG Ryder Cup dag 2: Europa in poleposition, maar Cantlay geeft VS hoop met dramatische ontknoping

clock 19:41 19 uur 41. Europa leidt, maar VS heeft beetje hoop. Europa heeft zondag nog 4 punten nodig in de enkelpartijen om de Ryder Cup in Europa te houden. De VS zetten iets van een comeback op poten in de fourballs op zaterdag en kregen vooral dankzij de heldendaden van Patrick Cantlay weer wat hoop: 10,5-5,5. Na 3 Europese zeges in de ochtendsessie stonden de Amerikanen echt met de rug tegen de muur. En het antwoord van de VS mocht er zijn: Burns/Morikawa en Homa/Harman zorgden voor "rode" zeges. Maar Rose en MacIntyre zetten wat meer "blauw" op het scorebord en dat leken ook McIlroy en Fitzpatrick te doen. Met nog 3 holes te spelen stonden ze 1 punt voor. Maar toen achtte Cantlay zijn moment gekomen: de petloze Cantlay bezorgde met 3 birdies op rij de VS een cruciaal punt. Europa ligt nog altijd op koers voor de eindzege, maar in de Ryder Cup zijn er al vreemde dingen gebeurd op de slotdag. De grootste comeback is er een van vier punten. De Amerikanen realiseerden die in 1999 in Brookline, de Europeanen in 2012 in Chicago. Op Europese bodem hebben de Amerikanen nog nooit een Ryder Cup kunnen winnen nadat ze met een achterstand aan de singles moesten beginnen. Bovendien werd een achterstand van vijf punten nog nooit overwonnen. . Europa leidt, maar VS heeft beetje hoop Europa heeft zondag nog 4 punten nodig in de enkelpartijen om de Ryder Cup in Europa te houden. De VS zetten iets van een comeback op poten in de fourballs op zaterdag en kregen vooral dankzij de heldendaden van Patrick Cantlay weer wat hoop: 10,5-5,5. Na 3 Europese zeges in de ochtendsessie stonden de Amerikanen echt met de rug tegen de muur. En het antwoord van de VS mocht er zijn: Burns/Morikawa en Homa/Harman zorgden voor "rode" zeges. Maar Rose en MacIntyre zetten wat meer "blauw" op het scorebord en dat leken ook McIlroy en Fitzpatrick te doen. Met nog 3 holes te spelen stonden ze 1 punt voor. Maar toen achtte Cantlay zijn moment gekomen: de petloze Cantlay bezorgde met 3 birdies op rij de VS een cruciaal punt. Europa ligt nog altijd op koers voor de eindzege, maar in de Ryder Cup zijn er al vreemde dingen gebeurd op de slotdag. De grootste comeback is er een van vier punten. De Amerikanen realiseerden die in 1999 in Brookline, de Europeanen in 2012 in Chicago. Op Europese bodem hebben de Amerikanen nog nooit een Ryder Cup kunnen winnen nadat ze met een achterstand aan de singles moesten beginnen. Bovendien werd een achterstand van vijf punten nog nooit overwonnen.

clock 19:38 Rose en MacIntyre waren de enige Europeanen die in de namiddag konden winnen. 19 uur 38. Rose en MacIntyre waren de enige Europeanen die in de namiddag konden winnen

clock 17:38 Met onder meer deze chip van Homa winnen Homa en Harman hun tweede partij vandaag. 17 uur 38. Met onder meer deze chip van Homa winnen Homa en Harman hun tweede partij vandaag

clock 17:37 Morikawa en Burns zorgen voor de eerste Amerikaanse winst in de namiddag. 17 uur 37. Morikawa en Burns zorgen voor de eerste Amerikaanse winst in de namiddag

clock 12:18 12 uur 18. Resultaat van de ochtend: 3-1 voor Europa. Na een stevig robbertje met kansen aan beide zijden, leek het momentum finaal naar het Amerikaanse duo Schauffele/Cantlay te gaan. Maar het dubbeltje viel nog naar de andere kant. Op de laatste hole pakte John Rahm uit met een geweldig tee shot op hole 17. Bijna een hole-in-one. Samen met Hatton haalt hij de buit 2&1 binnen. Twee jaar geleden in Whistling Straits stonden de Amerikanen 9-3 voor na de derde sessie. De Europeanen doen op hetzelfde moment in de competitie beter: 9,5-2,5.



Op de laatste hole pakte John Rahm uit met een geweldig tee shot op hole 17. Bijna een hole-in-one. Samen met Hatton haalt hij de buit 2&1 binnen.



Twee jaar geleden in Whistling Straits stonden de Amerikanen 9-3 voor na de derde sessie. De Europeanen doen op hetzelfde moment in de competitie beter: 9,5-2,5.

clock 11:26 11 uur 26. MCIlroy en Fleetwood winnen ook hun 2e foursome. Het blijft Europa voor de wind gaan. Rory McIlroy en Tommy Fleetwood zetten Jordan Spieth en Justin Thomas opzij met 2&1. Europa leidt met 8,5-2,5. Max Homa en Brian Harman hadden net de pil wat verzacht voor de VS door het eerste volledige punt te pakken in hun foursome tegen Lowry/Straka. Ze winnen 4&2.



Max Homa en Brian Harman hadden net de pil wat verzacht voor de VS door het eerste volledige punt te pakken in hun foursome tegen Lowry/Straka. Ze winnen 4&2.

clock 11:00 11 uur . Tranen bij nummer 1 Scheffler na historisch verlies. Viktor Hovland en Ludvib Aberg hebben Europa ook het eerste punt van de tweede dag bezorgd. En hoe: met 9&7 in hun foursome tegen Scottie Scheffler en Brooks Koepka, dat betekent dat de Noor en de Zweed zelf 9 gewonnen holes tellen en ze met nog 7 holes op het menu niet meer bijgehaald kunnen worden. 9&7 is de zege met het grootste verschil ooit in een partij over 18 holes in de 96-jarige geschiedenis van het tweejaarlijkse event, dat aan zijn 44e editie toe is. Drie keer eerder stond er eens 7&6 op het scorebord. De 26-jarige Hovland en de 23-jarige Aberg, die pas in juni prof werd en nog nooit een major speelden, veegden op een ongeziene manier de vloer aan met twee Amerikaanse toppers: Scheffler is de nummer 1 van de wereld, Koepka won 5 majors. De twee waren gaandeweg helemaal de kluts kwijt. Na de partij kon Scheffler zijn tranen niet bedwingen, hij moest getroost worden door zijn vrouw. Amerika krijgt zo meteen weer een tik: het staat nu 7,5,1-5.



9&7 is de zege met het grootste verschil ooit in een partij over 18 holes in de 96-jarige geschiedenis van het tweejaarlijkse event, dat aan zijn 44e editie toe is. Drie keer eerder stond er eens 7&6 op het scorebord.



De 26-jarige Hovland en de 23-jarige Aberg, die pas in juni prof werd en nog nooit een major speelden, veegden op een ongeziene manier de vloer aan met twee Amerikaanse toppers: Scheffler is de nummer 1 van de wereld, Koepka won 5 majors. De twee waren gaandeweg helemaal de kluts kwijt.



Na de partij kon Scheffler zijn tranen niet bedwingen, hij moest getroost worden door zijn vrouw.



Amerika krijgt zo meteen weer een tik: het staat nu 7,5,1-5.







clock 18:34 18 uur 34. Amerikanen geven het 2x weg in fourballs. In de fourballs, waarin elke speler met zijn eigen bal speelt maar wel het beste resultaat van het duo telt, heeft Europa zijn voorsprong nog kunnen uitbreiden. Na dag 1 staat het 6,5 tegen 1,5. Het duo McIlroy/Fitzpatrick maakte korte metten met Morikawa en Schauffele, maar de Amerikanen hadden goeie hoop op 2 volle punten, dankzij Scheffler/Koepka en Homa/Clark. Beide duo's gingen met 1 hole voorsprong de laatste hole in. Met de rug tegen de muur slaagden de Europeanen er telkens in toch nog gelijk te maken, eerst door een knappe putt van Jon Rahm, vervolgens met een ijskoude finish van Justin Rose. Morgen staan er opnieuw 4 foursomes en 4 fourballs op het programma. Kan de VS iets van zijn achterstand knabbelen of lopen de Europeanen nog verder uit?



Het duo McIlroy/Fitzpatrick maakte korte metten met Morikawa en Schauffele, maar de Amerikanen hadden goeie hoop op 2 volle punten, dankzij Scheffler/Koepka en Homa/Clark.



Beide duo's gingen met 1 hole voorsprong de laatste hole in. Met de rug tegen de muur slaagden de Europeanen er telkens in toch nog gelijk te maken, eerst door een knappe putt van Jon Rahm, vervolgens met een ijskoude finish van Justin Rose.



Morgen staan er opnieuw 4 foursomes en 4 fourballs op het programma. Kan de VS iets van zijn achterstand knabbelen of lopen de Europeanen nog verder uit?

clock 18:33 Justin Rose gaat uit zijn bol na zijn belangrijke laatste putt. 18 uur 33. Justin Rose gaat uit zijn bol na zijn belangrijke laatste putt.

clock 18:26 Ook dankzij deze putt van Jon Rahm kon Europa de punten delen in plaats van een vol punt aan de VS te moeten toestaan. 18 uur 26. Ook dankzij deze putt van Jon Rahm kon Europa de punten delen in plaats van een vol punt aan de VS te moeten toestaan.

clock 12:08 12 uur 08. Europe schrijft geschiedenis: 4-0! Het was niet het ochtendje van de Amerikanen, zoveel is duidelijk. Na de eerste sessie foursomes leidt Europa met liefst 4-0. Ook de koppels Lowry/Straka en McIlroy/Fleetwood wonnen hun wedstrijd. Het is de allereerste keer in de Ryder Cup-geschiedenis dat Europa met 4-0 leidt na de eerste sessie. Na de middagpauze wordt er voortgespeeld in Rome met een sessie fourballs. Vier koppels nemen het daarin tegen elkaar op, waarbij elke speler met zijn eigen bal speelt. De laagste score per team telt en voor elke winnaar na 18 holes is er opnieuw een punt te verdienen. Bij een gelijke stand na 18 holes krijgt elk team een half punt.



Het is de allereerste keer in de Ryder Cup-geschiedenis dat Europa met 4-0 leidt na de eerste sessie.



Na de middagpauze wordt er voortgespeeld in Rome met een sessie fourballs. Vier koppels nemen het daarin tegen elkaar op, waarbij elke speler met zijn eigen bal speelt.



De laagste score per team telt en voor elke winnaar na 18 holes is er opnieuw een punt te verdienen. Bij een gelijke stand na 18 holes krijgt elk team een half punt.