Coppa Italia: geen 3e beker op rij voor Inter, na ommekeer van Bologna in slot van verlengingen

Bologna is de eerste club in 3 seizoenen die erin geslaagd is om Inter te verslaan in de Coppa Italia. Met Alexis Saelemakers aan de aftrap had Inter het in de reguliere speeltijd al lastig om afstand te nemen van de bezoekers, maar meteen in de verlengingen leek Carlos Augusto het pleit dan toch in het voordeel van de Milanezen te beslechten.



Uiteindelijk was het de voor Saelemaekers ingevallen Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) die de match met 2 assists alsnog deed kantelen. Zijn landgenoot Sam Beukema maakte in de 112e minuut eerst gelijk en daarna kreeg Dan Ndoye San Siro helemaal stil.