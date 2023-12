Coppa Italia 2023-2024: Koni De Winter uitgeschakeld met Genoa

Koni De Winter uitgeschakeld met Genoa

Lazio had genoeg aan een vroeg doelpunt om van Genoa te winnen (1-0). Guendouzi maakte al na 5 minuten het verschil.



Bij de bezoekers kwam Koni De Winter na het uur in de ploeg. De Belgische verdediger is eigendom van Juventus, maar speelt dit seizoen op uitleenbasis voor Genoa.