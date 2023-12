Coppa Italia 2023-2024: kampioen Napoli krijgt een oorvijg van Frosinone

Geen bekersucces voor kampioen Napoli dit seizoen. Bij hun eerste match in de Coppa Italia is het al meteen pijnlijk foutgelopen. Frosinone, de nummer 13 van de Serie A, ging zowaar met 0-4 winnen in het Stadio Diego Armando Maradona.



Tot de 65e minuut stond het nog 0-0, maar daarna ging het in ijltempo bergaf voor Napoli. Net toen coach Mazzarri zijn paradepaardjes Osimhen en Kvaratschelia van stal had gehaald, scoorde Frosinone plots aan de lopende band aan de overkant: Barrenechea, Caso, Cheddira en Harroui deelden allemaal in de vreugde.