Bandenkoning Ott Tänak loopt uit in Chili, Neuville rukt op naar 3e plaats

16 uur 52. Tänak loopt uit, Neuville rukt op. Ott Tänak heeft zaterdag halfweg de tweede wedstrijddag in de Rally van Chili zijn voorsprong op zijn eerste achtervolger vergroot tot 47"8 seconden. De Fin Teemu Suninen is van de derde naar de tweede plaats opgeschoven met in zijn zog Thierry Neuville. Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) maakte net als zijn collega-Toyota-rijders een verkeerde bandenkeuze en is weggezakt naar de vierde plaats. Tijdens de tweede wedstrijddag moeten de rijders twee lussen van telkens drie ritten afwerken, goed voor 154 competitieve kilometers op ruig terrein. Snel werd duidelijk dat Tänak de beste bandenkeuze had gemaakt. Neuville schoof zaterdagmiddag op naar de derde plaats. "Dit was de eerste rit waar ik me echt goed bij voelde. Het ritme is eerder laag, de banden worden heet en ik moet nog wat schoonvegen. Maar alles bij elkaar genomen heb ik het goed gedaan. Zonder de lekke band van de eerste rit zou het een perfecte lus geweest zijn." .