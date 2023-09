Matthias Casse moet al in de derde ronde afdruipen in Bakoe

In de categorie tot 81 kilogram was Matthias Casse (26) meteen vrijgesteld van de eerste ronde.

In zijn eerste partij van de dag, in de tweede ronde, kwam onze landgenoot uit tegen Ruslan Mussayev (IJF 103). Casse klopte de Kazach uiteindelijk in de golden score na een teveel aan strafpunten voor zijn tegenstrever.

In zijn tweede wedstrijd kreeg hij de Fransman Arnaud Aregba (IJF 53) tegenover zich. Maar deze keer was het Casse zelf die te veel strafpunten verzamelde.

Daardoor moet de vicewereldkampioen al in de achtste finales afdruipen.

Morgen komt Sami Chouchi nog in actie op de tatami in de categorie tot 90 kilogram. Vrijdag werd Amber Ryheul (-52 kg) uitgeschakeld in de tweede ronde, terwijl Loïs Petit (-48 kg) en Jorre Verstraeten (-60 kg) al in de eerste ronde moesten inpakken.