Kalendermanager Pro League wil "geen polemiek" rond startuur RWDM-Union

Van Brantegem voegde er in zijn reactie wel aan toe dat als alle clubs op hun eigen uur willen spelen, "er geen kalender mogelijk is".



De match tussen RWDM en Union op speeldag 5 werd uitgesteld naar aanleiding van de Europese play-offs van Union. De supporters van RWDM en Union waren misnoegd over het nieuwe speelmoment voor hun derby, woensdagochtend namen de 2 clubs de boodschap van de fans over in een gedeeld communiqué.



Er is algemeen geweten dat bij het opstellen van de kalender, door Kalendermanager en commissie, een reeks voorwaarden meespelen. Een afweging wordt gemaakt tussen politiecapaciteit, mogelijkheden voor fans in het stadion en een spreidingsplan afgesproken met Eleven/DAZN.



De mate van de spreiding bepaalt hoeveel mensen de match op tv volgen en bijgevolg de waarde van het contract tussen de clubs en de rechtenhouder.



Die 28e september wordt om 20.45 uur bijvoorbeeld ook Club Brugge-Genk ingehaald.