Belgische judoka's sneuvelen vroeg in grandslamtoernooi Bakoe

Er was heel wat te doen over de Grand Slam judo in Azerbeidjzan, nadat daar begin deze weken een jarenlang conflict over Nagorno-Karabach was opgelaaid. Er kwam snel een vredesakkoord en de Belgen reisden toch af.



Maar ze konden niet veel potten breken vandaag. Amber Ryheul (IJF-20) won in de eerste ronde van de -52 kg met een snelle ippon van de Georgische Mari Makharasjvili (IJF-128). Maar daarna slaagde ze er niet in te stunten tegen de Britse Chelsie Giles (IJF-3). Na minder dan een minuut stond er een ippon op het bord.



In de categorie tot 48 kg werd Loïs Petit (IJF-70) in de eerste ronde uitgeschakeld na een nederlaag met ippon tegen de Spaanse Julia Figueroa (IJF-19).



En ook Jorre Verstraeten (IJF-13) kon niet voor een opsteker zorgen in de -60 kg. In de eerste ronde tegen thuisjudoka Ahmad Joesifov (IJF-36) strandde hij met waza-ari in de golden score.



In totaal nemen vijf Belgische judoka's deel in Bakoe. Morgen gaat Matthias Casse de tatami op in de categorie tot 81 kilogram. Sami Chouchi komt zondag in actie in de categorie tot 90 kilogram.