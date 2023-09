Stoffel Vandoorne wordt officiële racepiloot bij Peugeot in FIA WEC: "Voor velen een droom"

"Mijn doel was duidelijk om terug te komen naar dit kampioenschap en nog meer nu met de Hypercar-klasse, met zoveel fabrikanten. De kans krijgen om te strijden voor de overwinning en tijdens de 24 uur van Le Mans is fantastisch en ik denk dat het voor veel piloten een droom is."

"Ik ben erg blij om deel uit te maken van dit team en ik ben heel enthousiast om de Peugeot-kleuren te verdedigen."



Vandoorne nam in 2021 voor het Britse Jota-team al eens een heel seizoen deel aan het FIA WEC-kampioenschap. Hij eindigde er toen als tweede in de LMP2-categorie. In 2019 maakte hij zijn debuut voor het Russische SMP Racing-team met derde plaatsen in de 6 Uren van Spa-Francorchamps en de 24 Uren van Le Mans.

Het FIA WEC-kampioenschap 2024 start begin maart in Qatar en telt acht manches, met als hoogtepunt de 24 uur van Le Mans op 15 en 16 juni. Op 11 mei is er de 6 uur van Spa-Francorchamps.