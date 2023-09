Nico Mattan: "Ik heb Joshua Tarling aangeraden aan Patrick Lefevere, maar een Brit wil naar Ineos"

Na zijn 3e plaats op het WK in Glasgow en zijn overwinning in de Renewi Tour heeft Joshua Tarling gisteren zijn grootste overwinning geboekt in zijn prille profcarrière. De 19-jarige hardrijder snelde naar goud op het EK tijdrijden in Drenthe.

Een man die een pluimpje op zijn hoed mag steken, is Nico Mattan. De voormalige profrenner had Tarling onder zijn hoede als eerstejaarsjunior, bij zijn jongerenploeg Flanderscolor - Galloo Team.

Zelf nuanceert Mattan zijn bijdrage. "Tarling reed in 2021 voor ons, maar zo vaak hebben we hem niet gezien. Het Britse team riep hem vaak op", vertelt de ploegleider.

"Veel heb ik hem ook niet moeten leren. Joshua zat al bijzonder goed op zijn fiets."

Mattan kwam Tarling op het spoor via een voormalige collega. "Magnus Bäckstedt heeft hem getipt", legt hij uit. Zijn dochter Zoë Bäckstedt is een generatiegenote en ook een uitstekende tijdrijdster.

"Ik kreeg een eigenwijze jongen voor me, maar zo heb ik zo ze graag", herinnert Mattan zich.

"Tarling wilde het vak komen leren in Vlaanderen, de bakermat van het wielrennen."

"Joshua kwam met zijn vader in de camper naar hier. Ik heb voor hem een gratis verblijf geregeld en daar is de familie me nog altijd dankbaar voor."