LIVESTREAM: Zorgen Madmax, Camine en Mighty Jimm voor Belgisch succes op WK breaking?

Een punt voor Madmax: "Happy birthday, Maxime".

Camine en Senorita Carlota verdelen de 2 rondes: "Het publiek in Leuven is alleszins blij met wat ze zagen van Camine"

Madmax verliest de twee rondes tegen Logistx: "Wil nog niet zeggen dat ze eruit ligt"

D-day in Leuven. Het WK breaking in Leuven begint vandaag aan zijn finaledag. Zaterdag kenden onze landgenoten een uitstekende dag. Madmax, Camine en Mighty Jimm konden zich bij de laatste zestien scharen, enkel Cis sneuvelde in zijn battle. Trekken de Belgen die goede lijn vandaag door? Volg alle actie in Leuven hier vanaf 14 uur met livestream.



Trekken de Belgen die goede lijn vandaag door? Volg alle actie in Leuven hier vanaf 14 uur met livestream.

Tot morgen! Het zit erop voor vandaag in Leuven. De Belgen hebben een bijna perfecte dag achter de rug. Bij de mannen kon Mighty Jimm zich plaatsen voor de top 16, bij de vrouwen deden Madmax en Camine dat ook. Enkel Cis sneuvelde in zijn battle. Dat betekent dat we zondag 3 Belgen terugzien. Afspraak om 14 uur op het Ladeuzeplein in Leuven of op deze pagina met livestream. Tv-kijkers kunnen ook afstemmen op VRT Canvas.



Dat betekent dat we zondag 3 Belgen terugzien. Afspraak om 14 uur op het Ladeuzeplein in Leuven of op deze pagina met livestream. Tv-kijkers kunnen ook afstemmen op VRT Canvas.

Camine: "Je voelt de energie van de fans tot op het podium"

Het publiek is echt crazy hier. Je voelt de steun van de fans en dat geeft echt een boost. Camine

Open doekje voor Camine in Leuven.

Camine volgt voorbeeld van Madmax. Met Camine heeft nog een 2e Belgische B-girl zich geplaatst voor de laatse 16. Onze landgenote won zonet overtuigend haar battle tegen de Canades Tiff.

Morgen is het mijn 25e verjaardag. Ik ben sowieso van plan het beste van mezelf te geven. Madmax

Madmax: "Eerste keer dat héél publiek voor mij was"

Madmax laat de fans kirren van plezier. Het dak gaat eraf op het Ladeuzeplein voor Maxime "Madmax" Blieck. Onze jong landgenote wint haar battle tegen een Kazakse B-girl. Dat betekent dat we ook Madmax morgen terugzien bij de beste 16.

Madmax mag zich opmaken voor top 16.

Migthy Jimm heeft de zaal ondersteboven gezet. Heel België mag trots zijn op hem. co-commentator Sam De Waele

Mighty Jimm: "Dit voelt nice, nu even uitrusten voor morgen"

Belg Mighty Jimm stoot door. We krijgen morgen alvast één Belgische B-boy in de top 16. Mighty Jimm heeft zonet zijn battle gewonnen tegen de Canadees Mass. In de battle daarvoor verloor onze landgenoot Cis nipt van de Fransman Lagaet.

Belg Mighty Jimm mag naar top 16 na battle met Canadees

Ik ga nog niet vieren, ik focus eerst nog op morgen. Mighty Jimm