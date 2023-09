LIVESTREAM: Belg Mighty Jimm in top 8 op WK Breaking in Leuven, B-girls Camine en Madmax sneuvelen

Onze landgenoot Mighty Jimm zat in een loodzware poule, maar heeft zich toch kunnen plaatsen voor de top 8. "Ik ben echt heel blij. Het publiek heeft me een boost gegeven. Ik blijf pushen vanavond", reageerde de Belgische B-boy.

17 uur 55. Mighty Jimm bij laatste acht. Onze landgenoot Mighty Jimm zat in een loodzware poule, maar heeft zich toch kunnen plaatsen voor de top 8. "Ik ben echt heel blij. Het publiek heeft me een boost gegeven. Ik blijf pushen vanavond", reageerde de Belgische B-boy. .

14 uur 40. Camine en Senorita Carlota verdelen de 2 rondes: "Het publiek in Leuven is alleszins blij met wat ze zagen van Camine".

Het WK breaking in Leuven begint vandaag aan zijn finaledag. Zaterdag kenden onze landgenoten een uitstekende dag. Madmax, Camine en Mighty Jimm konden zich bij de laatste zestien scharen, enkel Cis sneuvelde in zijn battle. Trekken de Belgen die goede lijn vandaag door? Volg alle actie in Leuven hier vanaf 14 uur met livestream.

13 uur 55. D-day in Leuven. Het WK breaking in Leuven begint vandaag aan zijn finaledag. Zaterdag kenden onze landgenoten een uitstekende dag. Madmax, Camine en Mighty Jimm konden zich bij de laatste zestien scharen, enkel Cis sneuvelde in zijn battle. Trekken de Belgen die goede lijn vandaag door? Volg alle actie in Leuven hier vanaf 14 uur met livestream. .

clock 22:09

22 uur 09. Tot morgen! Het zit erop voor vandaag in Leuven. De Belgen hebben een bijna perfecte dag achter de rug. Bij de mannen kon Mighty Jimm zich plaatsen voor de top 16, bij de vrouwen deden Madmax en Camine dat ook. Enkel Cis sneuvelde in zijn battle. Dat betekent dat we zondag 3 Belgen terugzien. Afspraak om 14 uur op het Ladeuzeplein in Leuven of op deze pagina met livestream. Tv-kijkers kunnen ook afstemmen op VRT Canvas. .