Het verhaal achter de bril-viering van Leandro Trossard, goed voor 3 goals op 8 dagen

26 december 2021.



Leandro Trossard - dan nog sterkhouder bij Brighton - scoort in de thuismatch tegen Brentford en viert dat door plots een denkbeeldige bril te maken. Toen was het beeld nog onvertrouwd, ondertussen is het zijn handelsmerk.

Zowel tegen Estland, Everton en gisteren tegen PSV pakte de Rode Duivel ermee uit na een doelpunt. Amusante foto's verzekerd.