Geniet het hele weekend van de strafste dansmoves op het WK breaking in Leuven

clock 17:58 17 uur 58. Kijk voort vanaf 18.45 uur. We duwen even op de pauzeknop, maar vanaf 18.45 uur zijn we er weer live van op het Ladeuzeplein in Leuven. Vanaf dan kunt u non-stop genieten van de coolste dansmoves tot 22.10 uur vanavond. . Kijk voort vanaf 18.45 uur We duwen even op de pauzeknop, maar vanaf 18.45 uur zijn we er weer live van op het Ladeuzeplein in Leuven. Vanaf dan kunt u non-stop genieten van de coolste dansmoves tot 22.10 uur vanavond.

clock 17:35 17 uur 35. Wat is breaking? Wat is breaking?

clock 10:35 10 uur 35. breaking BEKIJK: Het WK Breaking in Leuven is begonnen! Een spoedcursus over de gloednieuwe olympische discipline

clock 08:55 08 uur 55. D-day voor de B-boys en B-girls. Vanavond ontvangt Leuven de beste B-boys en B-girls voor de eerste sessie van het WK breaking. Mis geen enkele move van de nieuwe olympische sport op onze kanalen. Zo kunt u om 17.15 uur terecht op VRT 1 of volg alles met een livestream op deze pagina. . D-day voor de B-boys en B-girls Vanavond ontvangt Leuven de beste B-boys en B-girls voor de eerste sessie van het WK breaking. Mis geen enkele move van de nieuwe olympische sport op onze kanalen. Zo kunt u om 17.15 uur terecht op VRT 1 of volg alles met een livestream op deze pagina.

clock 23-09-2023 23-09-2023.

clock 19:52 19 uur 52. Leuven ontvangt beste breakers ter wereld voor het WK breaking. Leuven ontvangt beste breakers ter wereld voor het WK breaking

clock 18:02 18 uur 02. Breaken is een kunstvorm, maar je moet er ook erg fit voor zijn. Ik leef gezond en ben 5 à 6 uur per dag bezig met mijn passie als ik in een competitiefase zit. Dimitrios Grigoriou. Breaken is een kunstvorm, maar je moet er ook erg fit voor zijn. Ik leef gezond en ben 5 à 6 uur per dag bezig met mijn passie als ik in een competitiefase zit. Dimitrios Grigoriou

clock 17:58 17 uur 58. Belgische breaker op Olympische Spelen? "Het is een mix van gevoelens. Ik ben opgewonden, maar ook relaxed", zegt Dimitrios Grigoriou daags voor het WK breaking. "Het is zeker een ander gevoel dan gewoonlijk, omdat het in mijn thuisland is. Dus dat brengt extra druk met zich mee. De Olympische Spelen zijn mijn doel, dus ik wil bij de 7 b-boys zijn die zich kwalificeren." . Belgische breaker op Olympische Spelen? "Het is een mix van gevoelens. Ik ben opgewonden, maar ook relaxed", zegt Dimitrios Grigoriou daags voor het WK breaking.

"Het is zeker een ander gevoel dan gewoonlijk, omdat het in mijn thuisland is. Dus dat brengt extra druk met zich mee. De Olympische Spelen zijn mijn doel, dus ik wil bij de 7 b-boys zijn die zich kwalificeren."

clock 17:57 17 uur 57. Mighty Jimm is mijn artiestennaam. Bijna iedereen heeft dat in de breakcultuur. Dimitrios Grigoriou. Mighty Jimm is mijn artiestennaam. Bijna iedereen heeft dat in de breakcultuur. Dimitrios Grigoriou

clock 17:57 17 uur 57. Dimitrios Grigoriou a.k.a. Mighty Jim: “Top 7, dat is het doel”. Dimitrios Grigoriou a.k.a. Mighty Jim: “Top 7, dat is het doel”

clock 16:30 16 uur 30. breaking Streetcredibility of goud? De olympische spreidstand van urban sports breaking en skateboarden

clock 11:26 11 uur 26. WK breaking live op Sporza. dag tijdstip kanaal zaterdag 17.15 - 17.40 u VRT 1 18.45 - 20.00 u Canvas 20.00 - 22.10 u Ketnet zondag 14.00 - 17.45 u Canvas 18.30 - 19.55 u Canvas 20.00 - 21.15 u Ketnet Volg het WK ook in onze app, op onze website en via VRT Max. . WK breaking live op Sporza

dag tijdstip kanaal zaterdag 17.15 - 17.40 u VRT 1

18.45 - 20.00 u Canvas

20.00 - 22.10 u Ketnet zondag 14.00 - 17.45 u Canvas

18.30 - 19.55 u Canvas



20.00 - 21.15 u Ketnet Volg het WK ook in onze app, op onze website en via VRT Max.

clock 22-09-2023 22-09-2023.

clock 12:55 12 uur 55.

clock 12:54 12 uur 54. video breaking Wat kan Matteo Simoni niet? De acteur pakt vlot uit met een breakingmove

clock 12:53 12 uur 53.