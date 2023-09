BNXT League gaat van start: 2 Belgische klasbakken, een nieuwe club en toch weer dezelfde topfavoriet

De topfavoriet

"Unseen thirteen". Met die slagzin snijdt Oostende het nieuwe basketbalseizoen aan. Het mag duidelijk zijn: ook na 12 landstitels op een rij is de honger van de kustploeg nog niet gestild. Ook Maarten Weynants ziet Oostende opnieuw als titelkandidaat nummer 1. "Zij zijn weer de uitgesproken favoriet, ja. Wie iets anders zegt, wordt gek verklaard", glimlacht Weynants, die wel een verschil ziet met het Oostende van vorig jaar. "In de breedte zijn ze misschien iets minder sterk. En er is misschien wat minder continuïteit, want veel spelers zijn vertrokken. Maar in de Supercup tegen Leiden waren ze wel opnieuw heel dominant en was coach Dario Gjergja ook heel tevreden over waar zijn team al stond."

Met ervaren rot Sam Van Rossom, een van de beste Belgische basketballers aller tijden, haalde Oostende bovendien een klinkende naam terug naar ons land. "Een aantal jaar geleden zag het er nog naar uit dat hij zijn carrière zou afsluiten in het buitenland", weet Weynants. "Van Rossom is meer dan gewoon een speler. Zijn komst is een ongelooflijke plus voor Oostende. Dat zag je al in de Supercup. Zijn niveau van denken, zijn uitvoeringssnelheid, zijn passing: dat zijn we niet gewoon in België. Dat is EuroLeague-niveau." Van Rossom, 37 intussen, is in het verleden niet gespaard gebleven van blessures. "Hij moet echt wel gezond blijven. Voorlopig lijkt alles goed te gaan. Een fitte Sam Van Rossom zal enorm belangrijk zijn. Hij zal die ploeg laten draaien en iedereen rond zich beter maken."

De uitdagers

Vorig jaar kon Antwerp Oostende wel nog van de bekerwinst houden, maar in de Belgische titelfinale werden de Giants gewogen en te licht bevonden. Worden de Antwerpenaren ook nu weer de belangrijkste uitdager voor Oostende? "De buitenlanders bij de Antwerp Giants zijn wel heel jong", merkt Maarten Weynants op. "Andere jaren hadden ze wel eens Amerikanen die al wat meer ervaring hadden in Europa." Bovendien hebben ze bij de Giants opnieuw hetzelfde pijnpunt. "Geen continuïteit. Van de spelers in de rotatie zijn enkel Mwema en Rogiers gebleven. Wie kan voortbouwen, heeft vaak een streepje voor. Dat is de sleutel. Maar bij de Giants wordt dat moeilijk", vreest Weynants.

Continuïteit is er wel bij Limburg United en Luik. "Er zijn maar 3 spelers nieuw, onder wie 2 Amerikanen. De club bestaat 10 jaar en staat voor attractief basketbal", klinkt het. "Maar alles zal afhangen van de fitheid. Als een Serron na een zware knieblessure weer helemaal gezond is, kan hij voor een X-factor zorgen aan 2 kanten van het terrein. Ook een De Zeeuw zal fit moeten blijven." Luik stuntte dan weer door met Manu Lecomte de spelverdeler van de Belgian Lions naar België te halen. "Hij heeft wel maar een contract voor 4 maanden, ik vermoed als oplossing voor de geblesseerde Rodriguez. Wat daarna?", vraagt Weynants zich af. "Maar op dit moment moet je Luik wel bij de top rekenen. Je hebt met Lecomte, Troisfontaines en Tumba 3 ervaren Belgen en veel Amerikanen zijn gebleven. Ik kijk er ook echt naar uit om Lecomte eens in België aan het werk te zien. Voor zulke spelers komen de fans naar de zalen."

"Ook Mechelen is een team waarmee we rekening moeten houden. Zij hebben de laatste jaren wel hun positie verworven en zullen er weer staan. Er zijn veel nieuwe spelers, maar coach Michiels heeft al bewezen dat hij een team kan bouwen." "Ze zijn breder dan de voorbije jaren, jonger ook wel. Het zou misschien wel even kunnen duren vooraleer ze het niveau van vorig seizoen halen." Weynants kijkt ook uit naar Leuven. "Zij hebben 5 Amerikanen en toch ook wat continuïteit met de Belgen en met Fulkerson die gebleven is. Zij zullen echt spelen voor de Elite Gold. Hopelijk krijgt ook de jonge Noah Meeusen daar wat minuten. Het is altijd leuk als jonge Belgen kansen krijgen."

De nieuwkomer

Met Kortrijk telt de BNXT League ook een nieuw gezicht. Na enkele jaartjes van gestage groei in de Top Division I, afgelopen seizoen bekroond met een titel, achtte de grootste club van het land zich klaar om de stap te zetten naar de BNXT League. "Ik verwacht dat ze daar wel wat leergeld zullen moeten betalen. Voor eigen publiek zal Kortrijk wel wat wedstrijden winnen, maar ik denk dat ze qua Belgen niet sterk genoeg zijn om de Elite Gold te halen", meent Maarten Weynants. "Het is wel leuk en knap dat de Belgen die er vorig jaar al waren aan boord gebleven zijn, net als topscorer Tomsick, een fenomeen."

De Nederlanders

Het grensoverschrijdende luik van de BNXT League volgt pas vanaf februari, na de nationale fases. Toch kijkt Maarten Weynants bij de start van de BNXT-competitie al eens over het muurtje. Onze noorderburen hebben immers een woelige zomer achter de rug. Apollo Amsterdam verdween uit de BNXT League en met Groningen en Leeuwarden maakten 2 clubs een doorstart na een faillissement. "We moeten vaststellen dat na 3 jaar het niveau in Nederland niet gestegen is, al klinkt dat misschien vreemd, omdat Leiden al 2 keer de BNXT League gewonnen heeft", klinkt het.

"Groningen heeft wonder boven wonder nog een redelijke ploeg op de been kunnen brengen na de financiële perikelen. Den Bosch is ook echt een goeie ploeg. Maar Leiden heeft een serieuze stap achteruitgezet. Hun budget zit gedeeltelijk in de nieuwe zaal." "In België heb je veel competitieve ploegen, maar in Nederland is dat niet het geval. Je hebt 4 à 5 topploegen en daarna gaapt er een groot gat."



De competitieformule

Voor de 3e jaargang van de BNXT League is er ook lichtjes gesleuteld aan het competitieformat, waardoor onder meer de Elite Silver opgewaardeerd is. "De meeste mensen vinden het een goeie zaak. Het was ook op vraag van de clubs. Het was ook echt nodig om iets te doen aan de Elite Silver, waar het heel moeilijk was om nog op te schuiven. Nu heb je daar met die Belgische duels toch nog interessante en belangrijke matchen", vindt Maarten Weynants. Ook de BNXT play-offs zijn geschrapt. "Daardoor blijft er wel nog maar weinig België-Nederland over", klinkt het. Is dat dan misschien geen stap richting einde van de BNXT League? "Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Na komend seizoen wordt alles herbekeken. Ik vermoed dat ze willen evolueren naar een competitie met minder ploegen die meer aan elkaar gewaagd zijn."