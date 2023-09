Na twee keer zilver, nu goud: Alec Segaert verlengt titel van Europees kampioen tijdrijden bij beloften

Zilver na Wout van Aert op het BK tijdrijden in juni. Zilver na Italiaan Lorenzo Milesi op het WK tijdrijden voor beloften in Schotland begin vorige maand.



Dus wilde Alec Segaert eindelijk proeven van een tijdrit met een gouden randje.

De topfavoriet bij de beloften begon dan ook verschroeiend aan zijn tocht van 21 kilometer over de brede wegen in Emmen. De 20-jarige renner van Lotto - Dstny had al 20 seconden bonus te pakken bij het eerste tussenpunt na 9 kilometer.

Daarna bouwde hij zijn tempo nog op. De kloof met zijn Deense tegenstanders Carl-frederik Bevort en Gustav Wang werd elke kilometer groter. Aan de streep had het Belgische tijdrittalent bijna 38 seconden voorsprong.



De chrono stopte na 22'02". Met een rotvaart van net geen 54 kilometer per uur viert Segaert zo zijn eerste grote triomf dit seizoen. De Denen mogen mee op het podium om de Belg - net als vorig jaar - te zien blinken in de Europese trui.