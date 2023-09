Ook bij de Duitse nationale ploeg is Julian Nagelsmann de opvolger van Hansi Flick

Minder dan 9 maanden voor de start van het EK in eigen land wordt Julian Nagelsmann dus de nieuwe bondscoach van de Duitse nationale ploeg.

De 36-jarige Nagelsmann moet het elftal weer op de rails krijgen nadat de trein onder Hansi Flick compleet ontspoord was.

Na de 1-4-nederlaag tegen Japan werd Flick op 10 september afgedankt, het eerste ontslag van een bondscoach in de Duitse geschiedenis.

Onder meer Louis van Gaal werd geciteerd als tussenpaus, maar Nagelsmann krijgt de sleutels in handen.

De geschiedenis herhaalt zich zo een beetje, want in de zomer van 2021 trad Nagelsmann bij Bayern in de voetsporen van Flick. In Beieren werd hij in maart 2023 echter al ontslagen.

Duitsland is gastheer van het komende EK met op 14 juni de openingsmatch in München en de finale op 14 juli in Berlijn.