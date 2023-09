Nina Derwael geeft update over haar schouderblessure: "Zaterdag staat de operatie gepland"

Nina Derwael neemt geen halve maatregelen om opnieuw op topniveau te komen.

Zo deelde de gymnaste vandaag het nieuws op haar Instagram dat ze dit weekend geopereerd zal worden aan haar schouder. "De operatie staat zaterdag gepland", klonk het.

"Ik droom er alvast van om opnieuw te kunnen swingen", sloot ze af onder een trainingsvideo van haar.

Onze landgenoot blesseerde zich twee weken geleden op training. Bij haar afsprong van de brug schoot haar schouder uit de kom, waardoor ze een kruis moet maken over het WK in Antwerpen (30 september - 8 oktober).

Een zoveelste tegenslag dit jaar. In april moest ze ook al passen voor het EK in Turkije met een schouderblessure.

Nina Derwael aasde in Antwerpen op een 5e WK-medaille, een 3e gouden. In 2018 en in 2019 pakte ze de wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers, het onderdeel dat ze twee jaar geleden ook won op de Olympische Spelen in Tokio.