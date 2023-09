Luister of bekijk nieuwe 90 minutes: "Mourinho is de grootste winnaar van onze interlandperiode"

"België heeft Lukaku veel deugd gedaan"

Romelu Lukaku heeft afgelopen weekend gescoord in zijn eerste wedstrijd in de basis bij AS Roma.

"Ik dacht dat het omgekeerd ging zijn, maar de wedstrijden met België hebben Lukaku deugd gedaan", geeft Filip Joos toe.

Ook Gilles Mbiye-Beya bewierookte het spel van de Rode Duivel. "Mourinho is de grootste winnaar van onze interlandperiode", gaat hij zelfs nog een stapje verder.

Roma won thuis met 7-0 van Empoli en maakte indruk bij Mbiye-Beya: "Het was fenomenaal, zeker het begin. Ik had niet gedacht dat Roma dit zo snel zou kunnen tonen."

"Ze hebben met Lukaku, Dybala, Aouar en Renato Sanches veel mooie namen, maar de vraag was hoeveel wedstrijden die allemaal fit zouden zijn."

"Het wordt nu dan ook bevestigen, niet alleen voor Lukaku, maar voor de hele ploeg", beaamt Joos.