Bondsparket vraagt 3 weken effectief en 3 weken met uitstel voor gedrag van De Condé bij Genk-Anderlecht

De topper op zondag 3 september was een venijnige. Na snelle gele kaarten van scheidsrechter Bram Van Driessche voor Bonsu Baah en Vertonghen raakten de gemoederen voor de rest van de partij oververhit. De match werd overschaduwd door opstootjes, discussies en 9 kaarten.





Op het kwartier kreeg Bonsu Baah een tweede geel en dus rood. De Condé ging toen al fulmineren bij de 4e ref. Dat was 1 van de 3 momenten die de procureur in rekening bracht.



Bij de rust wachtte De Condé de refs op in de kleedkamer en verweet Van Driessche een "fucking loser" te zijn, die nooit meer welkom was. Na de partij zocht De Condé de ref nog eens op en ging hij in de clinch met Jan Vertonghen aan de spelerstunnel.



De Condé verweet Vertonghen een matennaaier te zijn en deelde een duw uit aan de Anderlecht-verdediger.



Voor al die acties werd De Condé vandaag opgeroepen. De procureur vraagt een straf van 3 weken effectief en 3 weken met uitstel. Hij laat in het midden dat dat enkel voor de neutrale zone naast het veld is of voor alle bondsgerelateerde praktijken. Dan zou De Condé zelfs niet meer in het stadion mogen komen.