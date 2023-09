Staking voorbij? Spaanse coach selecteert 15 wereldkampioenes, maar laat Hermoso thuis: "Om haar te beschermen"

Sinds Spanje vorige maand het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland won, ging het alleen nog maar over dé kus. Bij de prijsuitreiking op het veld gaf de bondspreses in volle euforie Hermoso ongewenst een kus op de mond.



Na een wekenlange soap stapte Rubiales op, een rechter legde hem vorige vrijdag op dat hij 200 meter uit de buurt van de speelster moet blijven. Bondscoach Jorge Vilda kreeg ook zijn C4. Onder hem was er geen veilige omgeving. Hij gebruikte "ouderwetse methodes" en hanteerde "een gebrek aan rust en privacy".



De 39 speelsters eisten grote veranderingen aan de top van het Spaanse voetbal en zo een veiliger omgeving, maar de 2 ontslagen waren voor hen niet voldoende om hun staking te stoppen. Ze wilden uitgebreider maatregelen.



"De reeds doorgevoerde veranderingen volstaan niet om een veilige plek te creëren, waarin vrouwen gerespecteerd worden en waar we het beste van onszelf kunnen geven", schreven ze in de mededeling.



Normaal had de nieuwe bondscoach Montse Tomé vrijdag haar selectie moeten geven voor de Nations League-duels tegen Zweden en Zwitserland. Maar omdat de 39 bleven volharden, werd die pc naar vandaag verschoven.

De speelsters zijn professionals. Ik geloof erin dat ze hun job goed zullen doen en dat ze morgen/dinsdag bij ons zullen zijn. Bondscoach Montse Tomé

Tsomé, een ex-speelster die assistente was onder Vilda, riep vandaag 15 wereldkampioenes op. Ze vertelde dat ze het voorbije weekend met al die speelsters gepraat heeft.



Officieel hebben die nog niet gezegd dat de staking voorbij is. Maar Tsomé lijkt dat wel te suggereren, al kon ze geen garanties geven. "De speelsters zijn professionals en Ik geloof erin dat ze hun job goed zullen doen."



"Het zijn wereldkampioenes, ze houden van hun beroep. Het is een voorrecht om in de Spaanse nationale ploeg te spelen en ik weet dat ze morgen/dinsdag bij ons zullen zijn."



Tsomé voegde eraan toe dat geen enkele van haar gesprekspartners haar gevraagd had haar niet op te roepen. Ze zei evenwel ook niet dat die gezegd hadden dat ze de staking zouden opgeven.

Geen Hermoso: "Om haar te beschermen"

Wie er alvast niet bij is, is Hermoso. Tsomé riep haar niet op. "We zijn allemaal verbonden met Jenni en met alle andere speelsters", duidde ze op de nieuwe wind die bij de bond waaide.



"Ik geloof dat haar niet oproepen de beste manier was om haar te beschermen." Tsomé liet in het midden of het Hermoso zelf was die gevraagd had haar niet te selecteren.



Het wordt morgen dus een spannende dag voor het Spaanse voetbal. Het is afwachten wie er allemaal komt opdagen in het oefenkamp.



Feit is alvast dat wie een selectie weigert, een boete moet vrezen die kan oplopen tot 30.000 euro en een schorsing van 2 tot 15 jaar.