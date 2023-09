LIVESTREAM: Kijk nu integraal naar de Omloop van het Houtland

Sprintersfestival?

Met Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus, Team Arkéa-Samsic, Team Jayco Alula en Team DSM-firmenich komen er 5 WorldTeams aan de start in Eernegem, een deelgemeente van Ichtegem.



Lidl-Trek (met o.a. Edward Theuns) moest door enkele coronagevallen in laatste instantie verstek laten gaan. Het goede nieuws was dat Tim Merlier samen met Bert Vanlerberghe aan het Development Team van Soudal-Quick Step zijn toegevoegd.



De eindmeet ligt traditioneel getrokken op het Marktplein van Lichtervelde. Het parcours is een blauwdruk van dat van de 75e jubileumeditie van vorig jaar. "Wij maken drie lussen in en rond Eernegem, dit op brede wegen, om dan via de kasseistrook van de Lookhuisstraat koers richting Lichtervelde te zetten", schetst koersdirecteur Wim Deblaere.



"Daar vatten we onze negen plaatselijke ronden, ook op veilige en brede wegen, aan van elk 12,1 kilometer."



De koers eindigt wel vaker op een massasprint. Merlier, Groenewegen en Thijssen staan met stip genoteerd. Vorig jaar klopte Philipsen in een massasprint Arnaud De Lie en Groenewegen. Philipsen is er niet bij.