Met start in Eernegem en aankomst in Lichtervelde wordt woensdag de 76e editie van de Omloop van het Houtland gereden. We zoeken een opvolger voor Jasper Philipsen in de 1.1-koers. Publiekstrekkers zijn Tim Merlier en Dylan Groenewegen. Kijk integraal naar de koers vanaf 12.45 uur met livestream op onze site/app. Donderdag om 17.30 uur is er een samenvatting op VRT 1.