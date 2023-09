BNXT League: Charleroi houdt Mechelen af, Luik walst over Bergen in seizoensopener

clock 23:08

23 uur 08. Charleroi maakt verschil in eerste kwart tegen Mechelen: 90-84. Bij Mechelen was de motor nog niet warmgedraaid in het eerste kwart. Thuisploeg Charleroi toonde geen genade en zette snel 27-19 op het bord. Een voorsprong waaraan de bezoekers probeerden knabbelen. Onder leiding Domien Loubry (20 ptn) en Mattias Palinckx (17 ptn) lukte het scoren beter, maar defensief hielden de Mechelaars niet genoeg stand. Wat volgde was een spannende nek-aan-nekrace tussen beide ploegen. Een remonte zat er niet meer in, dus opent Charleroi het seizoen met een zege. Quarters: 27-19, 22-23, 22-22, 19-20. .