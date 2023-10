Antwerp-talenten verliezen ook hun 3e wedstrijd in de Youth League, AA Gent is uitgeschakeld

clock 20:56 20 uur 56. Gent uitgeschakeld na nieuwe nederlaag tegen Bazel. Voor de jeugd van Gent zit de Youth League erop. Gent verloor na de heen- ook de terugmatch. In Zwitserland werd het 2-0, door goals van Zé en Avdullahu. Gent zat, in tegenstelling tot Antwerp, in het kampioenenspoor van de Youth League. . Gent uitgeschakeld na nieuwe nederlaag tegen Bazel Voor de jeugd van Gent zit de Youth League erop. Gent verloor na de heen- ook de terugmatch. In Zwitserland werd het 2-0, door goals van Zé en Avdullahu.



clock 16:15 16 uur 15. Porto is veel te sterk voor Antwerp. De U19 van Antwerp heeft ook zijn 3e match niet kunnen winnen, deze keer thuis tegen Porto. Gerard Vandeplas zorgde laat in de match voor de eerredder: 1-4. Aan Portugese zijde kwamen de goals van Anha Candé (die na een kwartier al 2 keer had gescoord), André Oliveira en Gil Martins. Halverwege staat laatst in zijn groep, waardoor het een utopie lijkt om nog door te stoten naar de 1/8e finales en zelfs de play-offs. . Porto is veel te sterk voor Antwerp De U19 van Antwerp heeft ook zijn 3e match niet kunnen winnen, deze keer thuis tegen Porto. Gerard Vandeplas zorgde laat in de match voor de eerredder: 1-4.



clock 21:21 21 uur 21. Ook Jong Gent verliest. In de eerste ronde van het kampioenenspoor verloor AA Gent in Oostakker zijn thuiswedstrijd tegen het Zwitserse Bazel met 0-1. Adriano Onyegbule scoorde het enige doelpunt van de partij al in de tweede minuut. De terugwedstrijd wordt over drie weken afgewerkt . Ook Jong Gent verliest In de eerste ronde van het kampioenenspoor verloor AA Gent in Oostakker zijn thuiswedstrijd tegen het Zwitserse Bazel met 0-1.



clock 15:06 15 uur 06. Nipte nederlaag voor Antwerp. Na de 2-1-nederlaag in Barcelona hebben de jongeren van Antwerp met dezelfde cijfers verloren van Sjachtar Donetsk. Verdediger Kyano Delaporte bracht Antwerp op voorsprong na een misser van de Sjachtar-keeper, maar de Oekraïners kwamen snel langszij. Na hands maakten ze 1-1 gelijk vanaf de stip. Een kwartier voor tijd kreeg Antwerp het deksel op de neus: 1-2. De late gelijkmaker van Gerard Vandeplas telde niet wegens buitenspel. Over 3 weken komt Porto op bezoek in Lier, de thuishaven van Antwerp in de Youth League. . Nipte nederlaag voor Antwerp Na de 2-1-nederlaag in Barcelona hebben de jongeren van Antwerp met dezelfde cijfers verloren van Sjachtar Donetsk.



