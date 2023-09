BEKIJK: Begrijpe wie begrijpen kan! Nederlandse doelvrouw slikt uiterst bizar doelpunt

In de Eredivisie voor vrouwen heeft Excelsior-doelvrouw Isa Pothof gesolliciteerd voor de vreemdste actie van het nog jonge voetbalseizoen. Een vrije trap van Ajax belandde op de lat, waarop Pothof een andere bal die op haar doel lag, wegtikte. Dat terwijl de juiste bal - die nog in het spel was - in doel caprioleerde. Onze uitleg is wellicht even bizar als de beelden, kijkt u zelf maar.