WK in Oezbekistan ver weg voor Futsal Duivels na 7-2-nederlaag tegen Polen

Belgen blijven op puntje steken. De Futsal Duivels hebben in de Poolse plaats Milec hun tweede nederlaag geleden in de eliteronde, de laatste kwalificatiefase, voor het WK van 2024. Op de derde speeldag in groep B verloor België (FIFA-30) met 7-2 van Polen (FIFA-23). De Polen kwamen al na een kleine tien minuten op voorsprong toen Mikolaj Zastawnik via een Belgisch been de bal in doel trapte. Amper drie minuten later zag de situatie er nog benarder uit voor de Belgen toen doelman Dries Vrancken een corner tegen een Pools been werkte en de bal pardoes over hem in doel viel. De Belgische nationale ploeg liet het hoofd niet zakken en ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Die vonden ze ook via Ibrahim Adnane, die tussen de benen van de Poolse doelman binnenduwde. Nadien namen de Polen weer de bovenhand met vijf doelpunten tot gevolg, Marvin Ghislandi scoorde voor de Duivels tegen. Na 3 wedstrijden staan de Duivels laatste met amper één puntje in groep B.



Felbevochten punt in Servië. De Belgische zaalvoetballers hebben hun rug gerecht in deze laatste voorronde. Na de afgang vorige week tegen Oekraïne (2-10) speelden ze gelijk in Servië: 3-3. De Serviërs kwamen 3 keer op voorsprong, 3 keer maakten de Belgen gelijk. Eerst via Sababti, daarna maakte Ghislandi er twee. Zijn laatste draaide hij binnen op 1 minuut van het einde. Ei zo na maakte El Fakiri er nog 3-4 van, maar hij was te verrast. In de andere match won Polen verrassend van Oekraïne: 2-3. Na twee speeldagen staat België laatste in de stand. Volgende maand staan er twee ontmoetingen met Polen gepland.



Dramatische start voor België. De Futsal Duivels zijn dramatisch aan hun laatste WK-voorronde begonnen. Voor eigen volk in Roosdaal was Oekraïne, het nummer 9 van de wereld en op papier het sterkste team in de poule, veel te sterk. De Belgen kregen zelfs dubbele cijfers om de oren: 2-10. Al in de eerste minuut liep het fout bij de Belgen, die een uur lang achter de feiten aanliepen. Nog voor de rust gingen de Duivels helemaal voor de bijl, ondanks een tegentreffer van El Fakiri: 1-7. In de volstrekt overbodige tweede helft probeerden de Duivels nog wat uit. El Fakiri kon nog een tweede keer scoren, maar de Oekraïners deden er zelf nog drie treffers bij, voor een 2-10-eindstand. Servië won de andere wedstrijd in de poule van de Belgen met 2-1 van Polen. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK futsal van volgend jaar, de beste vier tweedes krijgen nog een laatste kans in de play-offs. Volgende week woensdag speelt België tegen Servië.



