LIVESTREAM Daviscup: kan Joris De Loore het behoud in de Wereldgroep veiligstellen?

15:01 15 uur 01. Vliegen en Gillé maken het af in de 3e set: 6-2.

15:00 15 uur. Gillé en Vliegen doen het. Sander Gillé en Joran Vliegen hebben België op voorsprong gezet in de ontmoeting met Oezbekistan. Ze kwamen hun dipje in de tweede set te boven en winnen het dubbelspel: 6-1, 3-6, 6-2.

14:46 14 uur 46. Cruciale break voor de Belgen in de 3e set.

14:30 14 uur 30. Vliegen en Gillé verliezen de 2e set met 6-3.

14:28 14 uur 28. Het is plots heel wat stiller in de zaal in Hasselt. Gillé en Vliegen kunnen hun overwicht van de eerste set niet doortrekken. Het Oezbeekse duo trekt de stand gelijk: 6-3.

14:00 14 uur. Vlotte 6-1-winst in de eerste set voor Belgisch dubbelduo.

13:56 13 uur 56. Sander Gillé en Joran Vliegen hebben in een mum van tijd de eerste set naar zich toegetrokken: 6-1. Het publiek in Hasselt kan dat wel smaken en bouwt al een feestje.

12:39 12 uur 39. Sander Gillé en Joran Vliegen zijn wereldtop in het dubbelspel. Dit jaar speelden ze onder meer de finale van Roland Garros.

12:36 12 uur 36. Dubbelwedstrijd om 13 uur. Dag 2 van het Davis Cup-duel tussen België en Oezbekistan begint met de dubbelwedstrijd. En wie dubbel zegt, zegt Sander Gillé en Joran Vliegen. Brengt het topduo België op voorsprong? Afspraak om 13 uur. Net zoals gisteren kan u de interland rechtstreeks bekijken op deze pagina.



En wie dubbel zegt, zegt Sander Gillé en Joran Vliegen. Brengt het topduo België op voorsprong?



Afspraak om 13 uur.



Net zoals gisteren kan u de interland rechtstreeks bekijken op deze pagina.

17-09-2023.

19:58 19 uur 58. De Loore doet wat moet. Joris De Loore heeft België een broodnodig eerste punt geschonken in het Davis Cup-duel tegen Oezbekistan. De nummer 166 van de wereld maakte komaf met Sergej Fomin, het nummer 700 van de wereld, in twee felbevochten sets: 7-5 en 7-6 (7/2). In set één leken beide spelers aan mekaar gewaagd, maar De Loore kon in extremis nog een tiebreak afwenden met een break op een ideaal moment. In set twee kon De Loore die break sneller veroveren, maar hij gaf hem wat later nog uit handen. In de tiebreak had hij vervolgens geen kind aan Fomin. België kan zo met een beter gevoel de tweede dag ingaan. Morgen komen Sander Gillé en Joran Vliegen in het dubbelspel in actie, daarna spelen De Loore en Coppejans hun tweede enkelwedstrijden.



In set één leken beide spelers aan mekaar gewaagd, maar De Loore kon in extremis nog een tiebreak afwenden met een break op een ideaal moment. In set twee kon De Loore die break sneller veroveren, maar hij gaf hem wat later nog uit handen. In de tiebreak had hij vervolgens geen kind aan Fomin.



België kan zo met een beter gevoel de tweede dag ingaan. Morgen komen Sander Gillé en Joran Vliegen in het dubbelspel in actie, daarna spelen De Loore en Coppejans hun tweede enkelwedstrijden.

19:58 19 uur 58. De Loore wint ook set 2.

18:41 18 uur 41. De Loore wint eerste set met 7-5.

17:29 17 uur 29. Coppejans verliest ook derde set na tiebreak.

17:28 17 uur 28. Coppejans onderuit tegen Soeltanov. Geen goed begin voor de Belgen in Hasselt. Kimmer Coppejans heeft de eerste wedstrijd in het duel tegen Oezbekistan verloren van de bescheiden Choemojoen Soeltanov, het nummer 421 van de wereld. Coppejans verloor de eerste set na een felbevochten tiebreak, maar stelde in set twee met 6-3 orde op zaken. Erop en erover, hoopte Coppejans, maar in de spannende derde set trok hij aan het kortste eind na een nieuwe tiebreak. Joris De Loore (ATP 166) is de volgende Belg die vandaag in actie komt. Hij speelt zo dadelijk zijn wedstrijd tegen Sergej Fomin, het nummer 700 van de wereld.



Coppejans verloor de eerste set na een felbevochten tiebreak, maar stelde in set twee met 6-3 orde op zaken. Erop en erover, hoopte Coppejans, maar in de spannende derde set trok hij aan het kortste eind na een nieuwe tiebreak.



Joris De Loore (ATP 166) is de volgende Belg die vandaag in actie komt. Hij speelt zo dadelijk zijn wedstrijd tegen Sergej Fomin, het nummer 700 van de wereld.

16:23 16 uur 23. Coppejans wint set 2: 6-3.

15:36 15 uur 36. Coppejans verliest set 1 na tiebreak.

15:35 15 uur 35. Kimmer Coppejans verliest set 1: 6-7. Geen duimbreed geven Choemojoen Soeltanov en Kimmer Coppejans elkaar toe. Dus moesten beide heren set 1 beslechten in een tiebreak. Daarin nam onze landgenoot een voorsprong, maar die zette de Oezbeek nog recht. 0-1 achterstand tot gevolg, Coppejans moet de komende twee sets winnen om een valse noot te vermijden.

13:45 13 uur 45. Livestream om 14 uur. Kimmer Coppejans opent de debatten voor België tegen Oezbekistan in de Daviscup. Op papier krijgt de nummer 184 van de wereld een haalbare kaart voorgeschoteld. Mis niets van de wedstrijd via onze livestream vanaf 14 uur.

16-09-2023.

16:39 16 uur 39. Ik respecteer zijn keuze voor 100 procent. kapitein Steve Darcis.