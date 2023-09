Futsal Duivels halen 3 keer een doelpunt op in Servië

clock 19:47

19 uur 47. Felbevochten punt in Servië. De Belgische zaalvoetballers hebben hun recht gerecht in deze laatste voorronde. Na de afgang vorige week tegen Oekraïne (2-10) speelden ze gelijk in Servië: 3-3. De Serviërs kwamen 3 keer op voorsprong, 3 keer maakten de Belgen gelijk. Eerst via Sababti, daarna maakte Ghislandi er twee. Zijn laatste draaide hij binnen op 1 minuut van het einde. Ei zo na maakte El Fakiri er nog 3-4 van, maar hij was te verrast. In de andere match won Polen verrassend van Oekraïne: 2-3. Na twee speeldagen staat België laatste in de stand. Volgende maand staan er twee ontmoetingen met Polen gepland. .