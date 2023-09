Futsal Duivels beginnen dramatisch aan laatste WK-voorronde met oplawaai tegen Oekraïne

clock 21:37

21 uur 37. Dramatische start voor België. De Futsal Duivels zijn dramatisch aan hun laatste WK-voorronde begonnen. Voor eigen volk in Roosdaal was Oekraïne, het nummer 9 van de wereld en op papier het sterkste team in de poule, veel te sterk. De Belgen kregen zelfs dubbele cijfers om de oren: 2-10. Al in de eerste minuut liep het fout bij de Belgen, die een uur lang achter de feiten aanliepen. Nog voor de rust gingen de Duivels helemaal voor de bijl, ondanks een tegentreffer van El Fakiri: 1-7. In de volstrekt overbodige tweede helft probeerden de Duivels nog wat uit. El Fakiri kon nog een tweede keer scoren, maar de Oekraïners deden er zelf nog drie treffers bij, voor een 2-10-eindstand. Servië won de andere wedstrijd in de poule van de Belgen met 2-1 van Polen. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK futsal van volgend jaar, de beste vier tweedes krijgen nog een laatste kans in de play-offs. Volgende week woensdag speelt België tegen Servië. .