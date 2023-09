Diamond League-finale: Ethiopische Tsegay verpulvert wereldrecord van Keniaanse Kipyegon op 5.000 meter

Faith Kipyegon gold als een van dé figuren van het voorbije seizoen met liefst 3 wereldrecords. Waarvan in juni dat van de 5 km in Parijs: 14'05"20.



Maar Tsegay, de wereldkampioene op de 10 km in Boedapest enkele weken geleden, deed bijna exact 5 seconden sneller: 14'00"21 is de nieuwe toptijd. Tsegay werd perfect gepiloteerd door enkele vooraanstaande hazen en het "wavelight" (lichttechniek langs de piste) kwam Tsegay solo aan.



Ze loste op het eind de Keniaanse Batrice Chebet, die zelf ook heel dicht bij het oude WR kwam met 14'05"92.



Kipgyegon, ongeslagen dit seizoen en wereldkampioene op de 5 km, deed niet mee. Zij won gisteren de 1.500 meter in Eugene.



Het persoonlijk record van Tsegay voor vandaag stond op 14'12"29, vorig jaar in Eugene won ze op het WK de 5.000 meter.