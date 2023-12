Definitief geen WK futsal voor België na pandoering bij Oekraïne

De Futsal Duivels hebben in de Poolse plaats Milec hun tweede nederlaag geleden in de eliteronde, de laatste kwalificatiefase, voor het WK van 2024. Op de derde speeldag in groep B verloor België (FIFA-30) met 7-2 van Polen (FIFA-23).



De Polen kwamen al na een kleine tien minuten op voorsprong toen Mikolaj Zastawnik via een Belgisch been de bal in doel trapte. Amper drie minuten later zag de situatie er nog benarder uit voor de Belgen toen doelman Dries Vrancken een corner tegen een Pools been werkte en de bal pardoes over hem in doel viel.



De Belgische nationale ploeg liet het hoofd niet zakken en ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Die vonden ze ook via Ibrahim Adnane, die tussen de benen van de Poolse doelman binnenduwde. Nadien namen de Polen weer de bovenhand met vijf doelpunten tot gevolg, Marvin Ghislandi scoorde voor de Duivels tegen.



Na 3 wedstrijden staan de Duivels laatste met amper één puntje in groep B.