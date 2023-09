Sportarts wil jongeren laagdrempelig leren reanimeren: "Tilt overlevingskans bij hartstilstand naar 75%"

"Vanaf 12 jaar is het perfect mogelijk om te leren reanimeren. Het zou jaarlijks verplichte materie moeten worden op school, want iedereen wordt er ooit mee geconfronteerd."

30 mensen per dag, ofwel 10.000 mensen per jaar, krijgen een hartaanval in België. Als dat buiten het ziekenhuis gebeurt, zakt de overlevingskans zonder hulp elke minuut met 10%.

De eerste hulp van omstaanders is dan ook de belangrijkste, weet Teulingkx.

"Door snel de reanimatie te starten, kan je de overlevingskans van 10% naar 75% tillen. Door borstcompressies toe te dienen, kan je de periode overbruggen tot de hulpdiensten aanwezig zijn."

Om de helpende handen goed weg te wijzen, geven de automatische defibrillators ook aanwijzingen. "Dat toestel kan patiënten opnieuw tot leven wekken. Het is essentieel en levensreddend."

"Toch zijn er maar 10.000 toestellen in België, waarvan heel veel in privébezit. Er zijn meer toestellen nodig in het straatbeeld of in wagens. Wat ook kan, want tegenwoordig zijn ze zo klein als een smartphone."

"De toestellen zijn helemaal automatisch, zeggen hoe je moet reanimeren en bellen ook de hulpdiensten", verzekert de sportarts. "Al moet je ze dus wel eens in actie gezien hebben voor je ze gebruikt."