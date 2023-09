Tessa Wullaert in UEFA-adviesraad rond vrouwenvoetbal: "Veel onderwerpen besproken"

Tessa Wullaert is niet alleen in ons land een van de bekendste stemmen in het vrouwenvoetbal, de Red Flame zetelt vanaf nu ook in de UEFA Football Board. Dat is een raad met huidige en voormalige speelsters en trainers uit het vrouwenvoetbal. Zij zullen minstens een keer per jaar samenzitten om de belangrijke thema's in het (vrouwen)voetbal te bespreken.