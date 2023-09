Remco Evenepoel kreeg nieuws over Van Hooydonck vluchtig mee: "Toch een schok, ik hoop dat hij oké is"

In de bubbel van de Vuelta heeft Remco Evenepoel het nieuws over Nathan Van Hooydonck maar vluchtig meegekregen. "Toch is het altijd een schok", reageert hij voor de start van rit 16.

"Ik heb er iets van zien verschijnen. Het laatste uur kon ik het nieuws niet zo goed volgen, dus op dit moment weet ik niet hoe het met hem is."

"Het is altijd schrikken als zo'n nieuws binnensijpelt. Ik hoop dat Nathan oké is en dat alles ook oké blijft. We wensen hem en zijn naasten het allerbeste en steunen hen."